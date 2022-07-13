«أكاديمية الفجيرة للفنون» تحصل على عضوية منظمة عالمية

المصدر: (بلغراد- وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم قسم التمثيل والمسرح في أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة مشاركته في ورش فن المايم «التعبير الجسدي» التي نظمتها منظمة المايم العالمية في العاصمة الصربية بلغراد.

وتسلم وفد الأكاديمية المشارك في الورش شهادات عضوية منظمة المايم العالمية، بعد اجتيازه بنجاح التدريبات العملية للورش التي أشرف عليها متخصصون في فن المايم.

وتناولت «التمثيل الجسدي الصامت» و«الجسد الممثل» وباقة منوعة لفن المايم.

وأشاد علي عبيد الحفيتي مدير عام الأكاديمية بالدور الكبير الذي تقوم به منظمة المايم العالمية.

وقال إن المشاركات الخارجية لأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة تعزز التعاون الدائم مع شركاء الأكاديمية الاستراتيجيين.