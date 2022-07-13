«التلي» وفنون متنوعة في صيف «جميل للفنون»

المصدر: دبي-البيان

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باقة متنوعة وثرية من البرامج الفنية تجتمع في مركز جميل للفنون في دبي، خلال فصل الصيف، تعرض فيها أعمال مبدعين عالميين متخصصين في مجالات فنية عديدة.

وفي هذا السياق، يقدم التكليف الرقمي القادم لمكتبة جميل دراسة حول المنسوجات الإقليمية والطلاسم والتمائم في مناطق جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا، والتي تتضمن إصدار مشاركات كل أسبوعين اعتباراً من يوليو 2022 على موقع مركز جميل للفنون.

وفي هذا البرنامج يستكشف الفنان خالد مزينة موضوعات وتقنيات تركز على التصميمات السطحية، والمنسوجات الاحتفالية، وأزياء المسرح وعالم التمائم السحري، وينقسم عمله إلى شقين: كتابات وقطعة نسيج تتكشف خلال فترة التكليف.

وفي ورش العمل، تخصص واحدة لطباعة (التلّي) على حقائب اليد القماشية، إذ طورها مجلس إرثي للحرف المعاصرة لاستكشاف حرفة التلّي الإماراتية القديمة، والتي هي تقنية للنسج اليدوي. يتعرف المشاركون خلال ورشة العمل على التراث الثقافي لهذه الحرفة التي تم تناقلها عبر الأجيال.

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ويعد «فن جميل» هو واحد من 29 مؤسسة فنية حول العالم تشكل مشروع «شبكة الطقس العالمية»، والذي هو مشروع عالمي لتقارير الطقس يستمر من يونيو 2022 إلى يونيو 2023، ويجمع بين الفنانين والكتاب والعلماء وخبراء البيئة من جميع أنحاء العالم للتفكر في تغير المناخ وعلاقته مع الطقس ضمن مجموعة متنوعة من السياقات.

وانطلاقاً من هذا الأساس، تسبر فنون وأبحاث فن جميل نسبة رطوبة الغلاف الجوي، والتي تعد ميزة مناخية مركزية في منطقة الخليج العربي، عبر قراءات وإبداعات متنوعة. وتصدر تقارير على شكل مدونات صوتية (بودكاست) سردية نفذها فنانون وكُتّاب مكلفون يستكشفون مفهوم الرطوبة من خلال ثلاثة موضوعات رئيسية هي «الحدود» و«كدح وعرق» و«تيكنوفيوتشر».

ومن بين المعارض الحالية بالمركز: «فهد بركي: أحلام اليقظة» وهو أول معرض استقصائي لفهد بركي يجمع أعماله التي امتدت على مدى الـ 15 عامًا الماضية من ممارسته الفنية/‏ «تاوس مخاتشيفا: مساحة للاحتفال» وهو أول معرض لتاوس مخاتشيفا في منطقة غرب آسيا، حيث يجمع بوتقةً من الأعمال الفنية التي أبدعتها الفنانة على مدار الأعوام الثلاثة عشر الماضية، متضمّناً في ذلك تكليفاً فنياً جديداً خاصاً بالموقع،«حلقات المكتبة: سلمى سري».