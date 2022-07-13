أيام عيد الأضحى في دبي فرح وبهجة وسط روائع الموسيقى والمسرح

المصدر: دبي - غسان خروب

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احتفلت دبي بعيد الأضحى المبارك بمجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، والعروض الترويجية، والحفلات الموسيقية لتعم أجواء الفرح في كل مكان، وتجمع العائلات والأصدقاء معاً للاحتفاء باللحظات المميزة. وهو ما يعزز مكانة دبي وجهة مفضلة للزيارة على مدار العام لاسيما خلال عطلة العيد.

وخلال عطلة عيد الأضحى المبارك وتزامناً مع اليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي هذا العام، استمتع العديد من سكان وزوار المدينة بالأجواء الاحتفالية، والحفلات، والعروض الرائعة، حيث تفاعل الجمهور مع الحفل الموسيقي الذي أحياه النجم السعودي رابح صقر في حفله بـ«كوكا كولا أرينا»، أول من أمس، إذ غنى «موسيقار الخليج»، باقة من روائعه التي تكرس خبرته الموسيقية العالية وثراء أعماله التي سكنت ذاكرة الناس وكل من أحبوه وتعودوا الاستماع إليه.

وقد أطل الفنان السعودي على مسرح كوكا كولا أرينا بدبي، حاملاً معه أغنياته وصوته الشجي الذي طالما بدا أشبه بـ«جواز سفره» إلى قلوب وآذان الناس، ومكنه من تأسيس قاعدة جماهيرية واسعة، ليس في دبي وحدها، وإنما في الخليج العربي والمنطقة العربية على حد سواء.

«كامل العدد»

في أغنيات رابح صقر الكثير من الفرح، وهو الذي تعود أن يشيعه بين جنبات أي مسرح يقف عليه، فـ«أبو صقر» لا يركن إلى الهدوء، ولا يتوقف نشاطه الفني أبداً، ما جعل له في قلوب الناس مكانة عالية، وهم الذين توافدوا على قاعة كوكا كولا أرينا من كل حدب وصوب، للاستماع والاستمتاع بصوته، رافعين معاً شعار «كامل العدد»، ما أكسب حفله في دبي نكهة خاصة، وهو الواصل إليها بعد أن كان قد أمضى إجازة قصيرة بين جنبات العاصمة البريطانية لندن، ليطير منها ويحط رحاله في دبي، التي طالما ارتبط معها بعلاقة خاصة، حيث احتضنت المدينة الكثير من حفلاته الغنائية.

على وقع إيقاعات أيقونته الغنائية «إحساس» جاءت إطلالة الفنان رابح صقر على جمهوره في دبي، لتكون هذه الأغنية التي كتب كلماتها فيصل بن خالد بن سلطان، وتولى رابح صقر بنفسه مهمة تلحينها، إيذاناً ببدء الحفل الغنائي الذي جاء ضمن احتفالات «العيد في دبي»، التي تقام تحت رعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، والتي دأب رابح على المشاركة فيها خلال السنوات الماضية، ما أسهم في توسيع نطاق جماهيريته في المدينة التي فتحت له قلبها قبل أبوابها.

في حفله بكوكا كولا أرينا، لم يبخل رابح صقر على جمهوره، فقد كان يستمع إلى طلباتهم، وهو الذي تعود على مخاطبة جمهوره بكلمته المشهورة «حبتين»، لتبدو بمثابة «كلمة السر» التي يتبادلها معهم تعبيراً عن حبه لجمهوره، الذي بدا تفاعله مع أغنيات صقر واضحاً، حيث لم تهدأ حركة الجمهور الذي رحب بحرارة بـ«أبو صقر».

«طمباخية»

كما عاش الجمهور أوقاتاً مليئة بالضحك خلال مشاهدتهم المسرحية الكوميدية «طمباخية» للفنان طارق العلي، بالإضافة إلى الاستفادة من التخفيضات الهائلة في محلات البيع بالتجزئة ومراكز التسوق، وعروض الإقامة الفندقية لدى العديد من الفنادق العالمية في دبي، وأيضاً تجارب الطعام الشهية ضمن «وليمة عيد الأضحى».

كما استمتعت العائلات برفقة الأطفال بقضاء وقت ممتع في «عالم مدهش» بما يتضمنه من ألعاب وأنشطة وعروض، وكذلك جذبت فعالية Minions City المميزة جمهوراً غفيراً في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف.

وما زال حدث «مفاجآت صيف دبي» يحمل الكثير من البهجة والفرح والمرح خلال فصل الصيف حتى 4 سبتمبر 2022، وكذلك يقدم مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة المميزة، إلى جانب العروض الترويجية، والجوائز القيّمة.

اختيارات ذكية

أمتع رابح صقر جمهوره في الحفل بـ«كوكا كولا أرينا»، واستطاع أن يبقيه على تواصل دائم معه، وهو المعروف عنه «اختياراته الذكية» للأغنيات، فلا تشعر وأنت تستمع إليه بكيفية تأرجحه بين قديمه وحديثه، فما كاد ينتهي من «إحساس» التي أطلقها في 2008، حتى «دندن» بكلمات أغنيته «غربة زمن» التي كتبها تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ولحّنها صقر بنفسه، وهي إحدى أغنيات ألبومه «مرحبا»، الذي طرحه مطلع العام الماضي، ليعود من بعدها ويقدم أغنيته «قلته»، التي كتبها أيضاً تركي آل الشيخ ولحّنها صقر بنفسه.