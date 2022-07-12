هيئة الشارقة للمتاحف تفتح باب التسجيل لمخيم «إجازة سعيدة»

المصدر: (الشارقة ـ البيان )

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أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف عن فتح باب التسجيل لفعاليتها السنوية مخيم «إجازة سعيدة» التفاعلي وسط إشادة مجتمعية لما تقدمه من خدمات ترفيهية وبرامج تعليمية متنوعة ودورية، خاصّين بالذكر تلك التي تستثمر العطلة المدرسية بشكل يسهم في تعزيز مخزون الطلاب الثقافي وصقل مواهبهم الإبداعية ومساعدتهم على الانفتاح على عوالم أخرى بشكل متوازن عبر سلسلة من البرامج المتنوعة التي تقدم باللغتين العربية والإنجليزية.

ويتضمن المخيم الذي يستهدف الطلاب من سن السادسة وحتى الثانية عشرة، مرحلتين تنطلق أولاهما في الـ18 من يوليو المقبل وتستمر لمدة 10 أيام، فيما تدشن المرحلة الثانية مطلع أغسطس وتنتهي في الـ11 من الشهر ذاته، وتقام المرحلة الأولى من المخيم في أربعة من متاحفها، هي مربى الشارقة للأحياء المائية، ومتحف الشارقة العلمي، ومتحف الشارقة للآثار، ومتحف الشارقة للفنون، بينما تقام المرحلة الثانية في ثلاثة من متاحفها، هي متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومتحف الشارقة البحري، ومتحف المحطة.

ويشمل المخيم سلسلةً من ورش العمل والأنشطة والمسابقات التفاعلية الممتعة التي تهدف في جوهرها إلى خلق جو إبداعي مناسب للأطفال يتيح لهم تنمية مهاراتهم ومواهبهم، وتوسعة آفاقهم وقدراتهم الإبداعية وتوجيههم للاهتمام بمختلف مجالات الفنون والبيئة البحرية والعلوم والتاريخ والتراث الإماراتي، وتوظيف الإجازة الصيفية على النحو الأمثل.