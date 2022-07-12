«طمباخية» تضيء قضايا رياضية بقالب كوميدي مشوق

المصدر: دبي- خلود حوكل

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أسدل الستار أمس على ختام عروض المسرحية الاجتماعية الكوميدية «طمباخية»، بطولة نجم الكوميديا والفكاهة الفنان الكويتي طارق العلي، بمشاركة نخبة من نجوم الخليج، مثل الفنان أحمد الفرج وسعود الشويعي وغادة الزدجالي وأمير مطر وناصر الدوب وأحمد التمار، واستمرت يومين على خشبة مسرح دبي أوبرا ضمن فعاليات عيد الأضحى في دبي.

تناولت المسرحية التي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً في يوم عرضها الأول في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك قضايا كرة القدم أو كما يسميها أهل الرياضة الساحرة المستديرة، وبأسلوب كوميدي ساخر طرح مؤلف العمل نهارالضويحي العديد من القضايا الرياضية والكروية التي تلامس الوسط الرياضي في عالم كرة القدم بجرأة.. وتفاعل جمهور الحاضرين مع العرض المسرحي الذي قدمه الفنان الكويتي طارق العلي حيث قدم شخصية أبو عواد وهو رئيس مجلس إدارة ناد رياضي، حيث حرص خلال أدائه على مغازلة جمهوره الإماراتي باللهجة الإماراتية التي أتقن الحديث بها وأسعدت الجمهور الذي تفاعل معه بالتصفيق الحار، خاصة وأن الفنان عبر في أكثر من مرة خلال العرض عن محبته لدولة الإمارات العربية المتحدة وقادتها وشعبها المضياف، وأكد على اللحمة الخليجية التي تجمع بين دول الخليج العربية.

أبرز القضايا التي تناولها هذا العمل «طمباخية»، والتي تعني الكرة باللهجة الكويتية، يتمثل في الاستفراد بالرأي التي تعانيه بعض الأندية من إدارتها، إضافة إلى موضوع اللاعب الأجنبي والاحتراف، ونقص الموارد، والتزام اللاعبين بالتدريب، والواسطة، وغيرها من القضايا التي تهم الشارع الرياضي في كرة القدم.. وعرجت المسرحية أيضاً على الاتجاه الحالي والسائد بين جيل الشباب نحو رياضة «البادل» والتي تشهد إقبالاً منقطع النظير لدى هذا الجيل من الجنسين، حيث تحظى باهتمام كبير ولافت، حيث تناول هذا التوجه بأسلوب فكاهي وطريف أسعد الجمهور.

ووجه طارق العلي رسالة حب وحرص للأندية الرياضية في الإمارات والمنتخب، بالمضي قدماً جنباً إلى جنب الإنجازات التي تحققها الإمارات في مختلف المجالات.