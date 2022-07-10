عبدالملك القاسمي يشيد بدعم القيادة الرشيدة للثقافة والمثقفين

المصدر: وام

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أشاد معالي الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للثقافة و المثقفين و المهتمين بالفنون التشكيلية.

و أثنى الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي خلال استقباله الفنان التشكيلي عبيد سرور على جهود الفنان وعطائه ودوره في تسخير الفن للترويج للتراث الشعبي وجماليات الوطن في شتى المناسبات الوطنية والفنية.

و بارك للفنان عبيد سرور معرضه التشكيلي الجديد " ألوان الغيد براك مول " و اسهاماته الثقافية في رفد الساحة بالفعاليات الفنية التشكيلية والارتقاء بالذائقة الفنية.

من جانبه قال الفنان عبيد إن معرضه يستمر أسبوعين و يتضمن 44 عملا تشكيليا في مختلف الألوان شاكرا رعاية معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي للمعرض الذي يقام بمركز راك مول للتسوق برأس الخيمة.