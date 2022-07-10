تراث وفنون.. تزين العيد في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أجواء حافلة بالمتعة والفرح يعيشها سكان دبي في عيد الأضحى المبارك، إذ تزدان مواقع المدينة بأروع زينة مع عروض تراثية مبهرة وحفلات فنية لنخبة من نجوم العالم لإضفاء أجواء احتفالية متميزة تمنح هذه المناسبة طابعاً خاصاً لكل من اختار دبي لقضاء عطلة العيد.

وفي هذا الإطار، يقدم دبي فستيفال سيتي مول عروض الألعاب النارية والعروض التراثية المبهرة، كما يستضيف الموسيقي العالمي موسيس كونكاس، الذي فاز بلقب برنامج «إيطاليز جوت تالينت» في عام 2016.

كما يقدم فستيفال سيتي مول يوم 12 الجاري عرض رقصة «الحربية» التراثية الإماراتية.

وتحتفي جزيرة «بلوواترز» بعيد الأضحى بفعاليات مستوحاة من الثقافة الإماراتية، إذ تستضيف مجموعة من العروض التراثية التي تقدمها فرقة العوايد الحربية في «ذا وارف»، إلى جانب العروض الفنية المعاصرة وتجارب المأكولات الإماراتية الشهية لتعرف زوارها من حول العالم بالموروث الثقافي الغني للدولة.

ويستقبل سوق مدينة جميرا زواره ليحتفي معهم بالعيد بأسلوب إماراتي أصيل، إذ تتزين الوجهة بلوحات الخط العربي الأنيق، وتتردد في أروقتها أنغام العود والإيقاعات التراثية. وتقدم الوجهة المصممة على شكل سوق عربي تقليدي، مزيداً من أجواء البهجة والفرح، من خلال عروض نسج السجاد الحية وفعالية التقاط الصور مع الصقور المتاحة للجميع. كما تضم الوجهة المزيد من الملامح التراثية الإماراتية في زواياها مثل شِباكِ الصيد، التي تروي قصة هذه المهنة وارتباط تاريخ الدولة بالبحر وثرواته.

ويحيي الفنان السعودي رابح صقر، غداً في قاعة كوكا كولا أرينا حفلاً غنائياً، يتوقع خلالها أن يقدم جملة من أجمل أغنياته، التي حققت نجاحاً كبيراً، حيث يمتاز رابح صقر بخبرته العالية في الموسيقى، وسيقدم الثنائي الهندي «سليم وسليمان»، اللذين سيطلان على خشبة مسرح كوكا كولا أرينا في 16 الجاري، أمسية غنائية رائعة، وهما اللذان اشتهرا في تأليف العديد من المقطوعات الموسيقية المتفردة، وأسهما في وضع الموسيقى التصويرية لأكثر من 100 فيلم هندي، من بينها (Band Baaja Baraat).

وعشاق المسرح في الإمارات سيكونون على موعد مع الفنان الكويتي طارق العلي ومسرحيته «طمباخية»، التي يطل بها في 12 و13 الجاري، على خشبة دبي أوبرا. في المقابل، ستضج جنبات «ذا جانكشن» الواقع في السركال أفنيو بضحكات عشاق «ستاند آب كوميدي»، الذين سيكونون في 16 الجاري على موعد مع نجم ستاند أب كوميدي الهندي نافين ريتشارد.