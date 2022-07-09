حمدان بن محمد: ثلاثة أعياد للشعب الإماراتي

المصدر: البيان

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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على حسابه في "أنستغرام" ابيات شعرية،عن نعمة وأعياد الإمارات قال فيها:

نعمة الامارات من رب السماواتي

الإبن يفرح بها ويبشّر الوالد

ثلاثة أعياد للشعب الإماراتي

عيدالله وْشوف ابو راشد وابو خالد

#حمدان_بن_محمد:



نعمة الامارات من رب السماواتي

الإبن يفرح بها ويبشّر الوالد



ثلاثة أعياد للشعب الإماراتي

عيدالله وْشوف ابو راشد وابو خالد #الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/kf68strGQP — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 9, 2022