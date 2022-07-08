افتتاح الدورة الصيفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي

المصدر: أصيلة ـ البيان

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افتتح أشرف محمد مهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، الخميس الماضي، فعاليات الدورة الصيفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي الثالث والأربعين، التي تنظمها مؤسسة منتدى أصيلة تحت رعاية الملك محمد السادس، وذلك بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل «قطاع الثقافة»، وجماعة «بلدية» أصيلة، ويستمر الموسم الصيفي حتى 24 يوليو الجاري.

وبدأ محمد مهدي بن سعيد زيارته عبر مدينة أصيلة رفقة محمد بن عيسى، رئيس جماعة أصيلة وأمين عام مؤسسة منتدى أصيلة، بجولة زار خلالها الجداريات الفنية التي يبدعها سنوياً بأصيلة منذ ربيع سنة 1978 فنانون مغاربة وأجانب. وشارك في مشغل جداريات هذه السنة أحد عشر فناناً وفنانة مغاربة، وذلك بإشراف الفنان معاد الجباري. وزار محمد مهدي بن سعيد كذلك جداريات أخرى أبدعتها أيادي أطفال أصيلة بتأطير من الفنانة كوثر الشريكي.

كما افتتح محمد مهدي بن سعيد في ديوان قصر الثقافة معرض الفنانين الزيلاشيين الشباب الذي يشارك فيه سبعة فنانين من أصيلة.

وبرواق المعارض بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية، افتتح محمد مهدي بن سعيد معرضين للفنانين المغربيين المتميزين مولاي يوسف الكهفعي ومصطفى مفتاح، بالإضافة إلى معرض أعمال أطفال أصيلة «مواهب الموسم».

وقام محمد مهدي بنسعيد برفع الستار عن منحوتة للفنان التشكيلي المغربي محمد عنزاوي أطلق عليها اسم «في مهب الريح». وتعتبر هذه المنحوتة أول عمل إبداعي في مجال النحت ينجزه الفنان عنزاوي المتخصص أصلاً في الصباغة التشكيلية الزيتية. وينضاف هذا العمل الذي أنجز بكورنيش شارع مولاي الحسن بن المهدي في أصيلة إلى مجموعة الأعمال الفنية المعروضة بهذا الفضاء، الذي يضم مجموعة من ثلاث عشرة منحوتة لفنانين مغاربة وأجانب.