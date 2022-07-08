25 عملاً فنياً للشاعر والكاتب علي البزّاز في أمستردام

المصدر: أمستردام ـ البيان

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تُقيم مكتبة أمستردام المركزية المعرض الشخصي الرابع (الأجانب) للشاعر والكاتب العراقي الهولندي علي البزّاز، يستمر لغاية 30 سبتمبر.

يضمّ المعرض 25 عملاً بخاماتٍ وتقنيّاتٍ متنوّعة، الحفر على الخشب، الحديد، الغرافيك، ويبرز من خلالها موضوع الأجانب فنيّاً وجمالياً، فالعمل الأساس بعنوان (الأجانب) هو حفرٌ على الخشب 220 سم ارتفاع و220 سم عرض (عمل بوجهين) يحمل خمسة أجساد هائمة تحملُ رؤوسها محفورة، وهي مُستلّة أساساً من داخل العمل، من مناطق متفرّقة من جسد الإنسان، وتبرز دوائر في مستوى الصدر والبطن والقدمين.

ويحاكي عمل (الأجانب) بتقنيّة وجماليّة العمل الجداري المؤلّف من 14 عملاً حفر على الخشب بعنوان (مُدن الغريب).

يعود الفنان البزّاز في معرضه هذا إلى التأكيد على موضوعه المركزي، وهو الغيريّة، من خلال فكرة الغريب والأجنبي والدخيل والمُتلاشي، بما يعني: كيف تنظر الذات إلى نفسها؟ هل بوصفها تماهياً مع الآخر، تكتسب منه وتمنحه في الآن ذاته، أم الذات بوصفها كائناً مستقلّاً بوجودها؟ وهكذا، فهي تعبّر عن تشدّدها وانكفائها وعدم ترحالها.

يقول الفنّان عن معرضه: «أردت في هذا المعرض ترحيل فكرة الغريب فلسفياً وجمالياً وشعرياً لتشمل الأجنبي والدخيل والمُهمل، من أجل تقديم الأجنبي بصورة إبداعية وجمالية في تعاضد واقتران مع الغريب والعناية بوجوده الإنساني الذي استخفت به السياسة والأحزاب».