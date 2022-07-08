خمسة أشياء يمكنكم القيام بها في متحف المستقبل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع حلول عيد الأضحى المبارك وإجازته التي تبدأ في 8 يوليو الجاري، يشكل متحف المستقبل في قلب حي دبي للمستقبل وجهة مثالية للزوار لاختبار تجربة ملهمة تتزامن مع بدء موسم العطلة الصيفية.

ولدى سكان دبي والدولة وزوارها الآن فرصة مثالية لاستكشاف واحد من أحدث معالم دبي وأكثرها فرادة وتميزاً بتصميمه الأيقوني ومحتواه وتجاربه غير المسبوقة.

ويقدم المتحف لزواره في العيد أنشطة معرفية وترفيهية عديدة تأخذهم في رحلة استثنائية لاستكشاف المستقبل.

وإليكم خمسة أنشطة يمكنكم الاستمتاع بها في متحف المستقبل خلال إجازة العيد:

1. رحلة إلى عالم الفضاء

يقدم متحف المستقبل فرصة الانطلاق إلى محطة الفضاء المدارية (أمل) في رحلة استكشافية تختبرون فيها تجربة فريدة في الفضاء الخارجي وتتعرفون على ماهية الحياة في المحطة الفضائية الضخمة، وكأنكم في عام 2071.

الرحلة لن تتوقف عند هذا الحد، فعند عودتكم إلى كوكب الأرض، ستكون بانتظاركم تجربة لاستكشاف روعة الغابة المطيرة النابضة بالحيوية في قلب دبي.

2. التواصل مع الذات

تجربة الواحة في متحف المستقبل توفر ملاذاً للراحة والسكينة، وعالماً فريداً يحاكي كل الحواس، عبر رحلة ترسم أبعاداً جديدة للصحة البدنية والصفاء الذهني.

وتتميز الواحة بعالم جديد يثري مشاعر الزوار عبر التواصل من خلال حواسهم الخمس، لتعزيز التوازن الطبيعي لديهم.

وإذا كنتم ترغبون بأخذ ذكرى لا تنسى من تلك التجربة المستقبلية المذهلة، يمكنكم تصميم عطركم الخاص بناءً على مزايا شخصياتكم الفريدة.

3. اصنعوا ذكريات في العيد

يوصف متحف المستقبل بأنه المبنى الأجمل على وجه الأرض، ولذلك فهو يقدم فرصة متميزة لالتقاط أروع الصور مع أفراد العائلة ضمن المساحات الجمالية المتعددة التي يتمتع بها المتحف، وحديقته التي تعد نموذجاً للبيئات المستدامة، وتضم أكثر من 120 نوعا من الأشجار والنباتات الأصيلة التي تعكس التراث البيئي المتنوع لدولة الإمارات. وتمتزج الطبيعة خارج المتحف بجمالية المبنى المعماري وواجهته التي تزينها مقولات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والمكتوبة بالخط العربي، والتي تبرز بشكل بهي وجميل خصوصاً أوقات المساء مع سطوع الإضاءة الفنية على واجهة المتحف التي تصدر عن 14 ألف متر من خطوط الإضاءة. كما يمكن التقاط الصور الذاتية من خلال الشرفة في قلب المتحف والتي تطل على أبرز معالم دبي.

ولأن المتحف كيان جمالي متكامل، يتميز كل جزء منه بلمسات فنية ساحرة تستدعي التوثيق، بما في ذلك "مختبر إعادة تأهيل الطبيعة" الذي يمكّن زواره من استكشاف عجائب الطبيعة وخوض رحلة افتراضية إلى غابة الامازون عبر محاكاة رقمية لجزء حقيقي من الغابات المطيرة في أمريكا اللاتينية. كما يمكن مشاهدة مكتبة الحياة التي تحتوي على الحمض النووي للآلاف من الكائنات.

وأثناء وجودكم في المتحف، يمكنكم خوض تجربة لا تضاهى بتناول فنجان قهوة يقدمه لكم روبوت يتواجد في بهو المتحف.

ولمحبي تجميع المقتنيات التي توثق اللحظات السعيدة في الحياة، يمكن زيارة متجر المتحف وشراء التذكارات المتنوعة المستوحاة من تجارب المتحف الغامرة ومن المبنى الفني الذي يوصف بأنه قطعة فنية عصرية لا تضاهى.

4. استكشاف تكنولوجيا المستقبل

ولمن يهوى الاستزادة من المعرفة حول تطبيقات التكنولوجيا الحديثة وآثارها على حياتنا في المستقبل، ينصح بزيارة معرض "المستقبل اليوم" الذي يضم أحدث ما توصلت له التكنولوجيا في مجالات متنوعة مثل الإدارة البيئية المستدامة، والأمن الغذائي، والزراعة والري، وتخطيط مدن المستقبل.

5. التعلّم الترفيهي للأطفال

وللأطفال وفضولهم الفطري للتعلم والمعرفة واستكشاف كل جديد نصيب وافر في متحف المستقبل لرسم ذكريات يحملونها معهم لوقت طويل.

ومتحف المستقبل هو المكان الأمثل لهم للاستمتاع بالتجربة الفريدة "أبطال المستقبل". فهذه المساحة المصممة للأطفال دون سن العاشرة تهدف إلى تشجيع النشء على التوصل الى اكتشافات جديدة عن أنفسهم والعالم من حولهم عبر مجموعة من الأنشطة الترفيهية الهادفة والتي تركز على مهارات تعزز الاستعداد للمستقبل هي الفضول والإبداع والثقة والتواصل والتعاون.

جاهزون لاستكشاف المستقبل في عيد الأضحى؟ احجزوا تذاكركم الآن عبر الإنترنت: https://museumofthefuture.ae/ar/book