تمديد فترة استقبال طلبات المشاركة في «الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن «مجمع اللغة العربيّة بالشارقة» عن تمديد فترة استقبال طلبات المشاركة في جائزة «الشارقة للدراسات اللغويّة والمعجميّة» في نسختها الخامسة حتى 31 يوليو الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الأبحاث للمشاركة في أبرز الجوائز اللغويّة على المستوى الدولي، التي تستقطب كلّ عام عشرات من الأبحاث اللغويّة والمعجميّة، التي يعكف عليها الباحثون والدارسون من جميع الأقطار العربيّة وغير العربيّة.

وتحظى الجائزة التي تُبرز قيمة جهود العاملين في حقل البحوث والدراسات العربيّة، باهتمام كبير ومتابعة وإشراف مباشر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، راعي العلماء والباحثين في شتّى العلوم والمعارف اللغويّة والأدبيّة المتعلّقة باللغة العربيّة.

وقال الدكتور امحمّد صافي المستغانمي، أمين عام مجمع اللغة العربيّة بالشارقة: «تهدف جائزة الشارقة للدراسات اللغويّة والمعجميّة إلى تشجيع الباحثين والمهتمين لتوجيه نشاطهم الفكري والبحثي إلى الموضوعات التي تهمّ مستقبل اللغة العربية والعلوم المرتبطة بها...». وأضاف: «تُواصل الجائزة التي استحدثها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تحقيق نتائجها المرجوّة، حيث استحدثها سموه لخدمة اللغويين والأكاديميين العرب وغير العرب، الذين أبلوا بلاءً حسناً في الدراسات اللغوية والمعجميّة في شتى أصنافها.. ونمنح اليوم مدة زمنية جديدة تمتدّ حتى نهاية يوليو الجاري، حتى يستطيع كل باحث له بحث منشور في أحد المحورين أن يشارك به». سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر المقبل، الذي يُصادف الاحتفال باليوم العالمي للغة العربيّة، وتُمنح الجائزة، البالغ قدرها 100 ألف دولار، لأربعة فائزين.