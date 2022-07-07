«المرشد الثقافي العربي» يعلن الفائزين بجوائزه

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن برنامج المرشد الثقافي العربي عن نتائج واحدة من مسابقاته، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظم بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، جامعة الدول العربية، بالجمهورية التونسية، بحضور الدكتور محمد ولد أعمر مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والدكتور الشرقي الدهمالي نائب رئيس المنظمة العربية للمتاحف وعضو المجلس الاستشاري للمجلس الدولي للمتاحف، ومراد المحمودي القائم بأعمال مدير إدارة الثقافة بألكسو، والدكتور فتحي الجراي الخبير بإدارة الثقافة بألكسو وعدد من مديري الأقسام بالألكسو، والمرشدين الثقافيين المشاركين في برنامج «المرشد الثقافي» من مختلف البلدان العربية، وعدد من الإعلاميين.

وكانت الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، سفيرة الثقافة العربية لدى الألكسو، قد أطلقت البرنامج في شهر مارس الماضي، ويستمر حتى شهر ديسمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» والمنظمة العربية للمتاحف.

ويهدف البرنامج الذي شارك فيه عدد من دول الوطن العربي إلى رفع الإيجابية لدى الشباب العربي وتشجيعهم على الاهتمام بتراثهم، والمحافظة عليه والترويج له، وإعداد مرشد ثقافي نوعي من خلال تأهيله وإكسابه خبرات ومؤهلات متكاملة ومواكبة حاجات مرتادي المتاحف والمواقع الثقافية والتاريخية، متماشية مع مقاييس الإرشاد الثقافي العالمية، إضافة إلى خلق علاقة قوية ونوعية بين المتاحف والعائلات خلال فترة البرنامج وبعدها.

وشهد «برنامج المرشد الثقافي العربي»، الذي جاء تحت شعار «بالماضي نعبر للمستقبل»، منذ إطلاقه تنظيم العديد من البرامج والنشاطات التفاعلية والترويجية والمسابقات الموجهة إلى المرشدين الثقافيين والمتاحف والمواقع الأثرية العربية، وستستمر حتى نهاية العام الحالي.