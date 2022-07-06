قنوات دبي للإعلام تحتفي بعيد الأضحى المبارك عبر مجموعة برامج جديدة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام عن جدول البث الخاص بعيد الأضحى المُبارك لقناتي دبي وسما دبي، والذي سيضم مجموعة رائعة ومنوّعة من البرامج والفقرات المميزة، إضافة إلى البث المباشر لعدد من الحفلات الرائعة تحييها مجموعة من ألمع وأشهر نجوم الغناء العربي بما في ذلك النجمة أصالة، والفنان ماجد المهندس، والنجم السعودي عبد المجيد عبد الله، والفنان القدير رابح صقر، وذلك للاحتفال بالعيد وسط أجواء من الفرحة والسرور.

ويبدأ البث الخاص بعيد الأضحى المبارك مع صباح أول أيام العيد بنقل حي ومباشر لصلاة العيد في دولة الإمارات العربية في تمام الساعة 6 صباحاً، وكذلك سيتم عرض الحلقة 29 من برنامج «بصمات»، يليه البرنامج الديني «واسألوا أهل الذكر» على قناتي دبي وسما دبي.

كما تتضمن برامج قناة دُبي أول أيام العيد، برنامج العيد الصباحي في تمام الساعة 10 صباحاً، ليتم بعدها عرض الفيلم الأجنبي The Hobbit An Unexpected Journey Dubbed، ومن ثم حفل الفنان ماجد المهندس الساعة 10.30 مساء لتختتم برامجها بالفيلم The Equalizer 2.

أما بالنسبة لجدول برامج قناة دُبي في ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك فتتضمن برنامج العيد هذا الصباح في 10 صباحاً وبرنامج 971 في 11 صباحاً، وفي اليوم الثاني تعرض قناة دبي الفيلم الأجنبي The Hobbit Desolation Of Smaug Dubbed في 12.30 ظهراً، ويُذاع حفل الفنانة أصالة الساعة 10.30 مساء، ومن بعده فيلم Hercules: The Tcharian في تمام منتصف الليل.

وفي ثالث أيام العيد، فستعرض قناة دبي الفيلم الأجنبي The Hobbit The Battle Of The Five Armies -Dubbed في 12.30 ظهراً، كما سيبث الحفل الكبير للفنان رابح صقر على الهواء مباشرة في تمام الساعة 10:30 مساء.

وتبث قناة سما دُبي كذلك مجموعة منتقاة من البرامج والفقرات أثناء عيد الأضحى المبارك، ففي اليوم الأول، ستعرض الركن الخامس (حلقة العيد) في 9 صباحاً، وبعدها برنامج العيد في دبي في 10 صباحاً، وستقدم مجموعة مميزة من المسرحيات خلال عيد الأضحى المُبارك في 2.30 ظهراً تتضمن في اليوم الأول مسرحية بيت بو سند، وفي اليوم الثاني ستبث مسرحية هلوسة، وفي اليوم الثالث مسرحية عنتر المفلتر. كما وستتضمن سهرة العيد على قناة سما دبي حفل للفنان عبد المجيد عبد الله أول أيام العيد، والفنان ماجد المهندس في ثاني أيام العيد، وحفل النجمة أصالة ثالث أيام العيد، إضافة لبث حفل الفنان رابح صقر في رابع أيام العيد.

ومن البرامج الرائعة التي تبثها قناة سما دُبي في عيد الأضحى المبارك برنامج ولفة العيد، وهو برنامج منوّع يعنى بالطبخ واستضافة المهتمين بإعداد الأطباق التقليدية والمبتكرة، ويبث أول أيام العيد في الساعة 11.30 صباحاً. وكذلك برنامج نبض القصيد، وهو برنامج شعري يعنى بالشعر النبطي يستضيف نخبة من شعراء الإمارات المرموقين، ويُذاع في 8.30 مساء ثالث يوم عيد، بالإضافة إلى برنامج «عيديتي» وهو برنامج خاص بمناسبة العيد ويذاع في 6.30 مساء أول وثاني أيام العيد ويعاد ثالث يوم.