«الناشر الأسبوعي» تضيء أهمية احتفاء كوريا الجنوبية بالشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

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ركّزت مجلة «الناشر الأسبوعي» التي تصدر عن «هيئة الشارقة للكتاب»، في عددها الجديد، على احتفاء كوريا الجنوبية بالشارقة باختيارها ضيف شرف «معرض سيؤول الدولي للكتاب» في دورته المقبلة، العام 2023.

وكتب أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، افتتاحية العدد «أول الكلام» بعنوان «كوريا الجنوبية تحتفي بالشارقة»، جاء فيها: «وجهةٌ ثقافية عالمية جديدة في أقصى شرق آسيا، يصل إليها مشروع الشارقة الثقافي والتنويري الذي يقوده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. هذه المرة إلى كوريا الجنوبية»، مضيفاً إن «الشارقة تستعد لموعدها الشمسيّ في كوريا الجنوبية التي تربطها علاقات عميقة مع الثقافة العربية الإسلامية، تعود إلى منتصف القرن السابع الميلادي».

جسور المحبة

وأكد أحمد العامري أن «احتفاء كوريا الجنوبية بالشارقة هو احتفاء بالثقافة العربية، واحتفاء بمشروع الشارقة الثقافي الذي يشكّل منطلق الجسور الثقافية إلى العالم». وتابع: «وفق رؤية الحاكم الحكيم، تواصل الشارقة إشعاعها الثقافي، وتعمير الجسور الأجمل، وهي جسور المحبة والأدب والفكر والفنون، وعبر الكتاب، الجسر الأبجدي، الذي لا يقف أمامه أيّ عائق أو جدار أو حدود».

ونشرت المجلة حواراً مع الشاعر السنغالي، أمادو لامين سال، قال فيه إن «الشعر نشأ وازدهر لدى العرب، وأن اللغة العربية هي أم الشعر»، مؤكداً أن «الثقافة العربية كانت وستظل المشعلَ الذي يضيء العالم».

كما نشرت حواراً مع الروائي والناقد نبيل سليمان، بعد فوزه بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية.

موضوعات وقصص

ونشرت المجلة موضوعات عن ترجمة جديدة لقصص بورخيس، وعن الروائي الأوروغواياني كارلوس ليسكانو، والكاتبة البلجيكية سيان فولدرز، التي خطفت الأنظار والجوائز بروايتها الأولى «شمال»، فضلاً عن موضوعات تتعلق بصناعة النشر والإصدارات الجديدة ومراجعات الكتب.

وفي زاويته «رقيم» كتب مدير التحرير، علي العامري، مقالاً بعنوان «كسر الجدار الرابع ثقافياً».