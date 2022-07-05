إطلاق حملة إبداعية تحتفي بالثقافة والتقاليد الإماراتية في عيد الأضحى المبارك

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، أعلنت «كواي»، إحدى شبكات التواصل الاجتماعي الرائدة لمقاطع الفيديو القصيرة في المنطقة، عن إطلاق حملة داخل تطبيقها في دولة الإمارات العربية المتحدة غداً (6 يوليو)، حيث ترتكز الحملة على دعوة جماهيرها ومستخدميها في الدولة لمشاركة فرحة عيد الأضحى وأحلى لحظاته مع الأهل والأصدقاء.

وتهدف الحملة الإبداعية إلى تشجيع المستخدمين وصنّاع المحتوى في دولة الإمارات على مشاركة سعادتهم ضمن أربع فئات، هي: الكوميديا والدراما والروحانيات وأسلوب الحياة، كما تتطلع «كواي» من خلال هذه المبادرة إلى تشجيع جمهور المستخدمين لإنشاء محتوى يحتفي بالثقافة والتقاليد الإماراتية المتمثلة في جمع العائلات والأصدقاء والأحباء معاً في عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى تعزيز مكانتها كمنصة تقدم محتوى هادفاً ومسؤولاً.

فئات

وتدعو «كواي» المبدعين والجماهير والمستخدمين خلال عيد الأضحى المبارك لإنشاء محتوياتهم ضمن الفئات الأربع، حيث تضم فئة الكوميديا، وهي بمثابة تحدٍ لـ«مشاركة السعادة» من خلال المواقف الكوميدية الخاصة بهم، وأما فئة الدراما فهي ترتكز على محتوى مبني على القصص الإيجابية عن «المواقف الإنسانية».

وتضم فئة الروحانيات نشر محتوى له صلة بالمواضيع الروحانية وعمل الخير، وتلقي فئة أسلوب الحياة الضوء على نشر محتوى عن العادات والتقاليد في الطعام خلال عيد الأضحى المبارك.

طاقات إبداعية

وقال تشي تزو (كريس)، رئيس عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «كواي»: «التقاط اللحظات السعيدة وجعلها لا تنسى هو في صميم أهداف منصة «كواي»، ومن هنا تأتي فكرة إطلاق حملتنا لعيد الأضحى المبارك، بهدف مشاركة أحلى الأوقات والفرح مع الأهل والأصدقاء والمجتمع، من خلال تشجيع المستخدمين وصنّاع المحتوى لـ«كواي» في الإمارات لإطلاق طاقاتهم الإبداعية ومشاركة محتوياتهم الإيجابية التي تجمع الأحباء والعائلات والمجتمعات معاً».