الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم

المصدر: د . عارف الشيخ

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رجلُ الصَّمت «أحمدُ بن سعيد»

وهْو مـــُـــذ كان للفعـــــــــائل مِشعلْ

ســــــانَد الحكمَ بــــــــــــالوفــــــــــاء وما زا

ل بــــــــــإخلاصــِـــــــه يواصــــــــل يعمــــــلْ

«بوسعيدٍ» أقامَ تمثـــــــــــــــــال فِعلٍ

قبل قولٍ سَعى ويَسعى لأفضلْ

هُو جِسمٌ مُقسَّمٌ فــــــــــي جُسوم

قــــــــــائدٌ فيـــــــــــه كلُّ نُبــــــــــــلٍ تمثـــــــَّـــلْ

لــــ «أبي راشدٍ» عضيــــــــدٌ، لِنجليــــــ

ـــــهِ أمينٌ فهْـــــــــو عليـــــــــــه المُعـَــــــــوَّلْ

قال «مكتومُ» عنه خيـرًا و«مكتـــُو

مُ» على الجــــــِــدِّ قولهُ اليوم يُحمَلْ

فليعِش «أحمدٌ» رفيقَ نجــــــاحا

تِ دُبــــــــيّ وقـــــــــــــــــــادمٌ هـــــــــــو أجمـلْ