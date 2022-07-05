الرفاعي يهدي فوزه بـ«الشراع الفضي» لبلده الكويت

المصدر: (الكويت ـ البيان)

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توجه الكاتب الكويتي أحمد الرفاعي، بالشكر إلى القائمين على مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، بعد فوز المسلسل الإذاعي «شوق على السيف»، بجائزة «الشراع الفضي».

وقال الرفاعي: أتوجه بالشكر للقائمين على المهرجان، والذي أتاح الفرصة للشباب أن يكون لهم مشاركة عبر الأعمال الفنية التي قاموا بها، سواء في الإذاعة أو التلفزيون، وإعطاؤهم حقهم، لا سيما أن البعض يشعر بعدم الاهتمام والتركيز على المجال الإذاعي، بيد أن المهرجان أبرز هذا الاهتمام، ما تجلى من خلال فوز المسلسل بتلك الجائزة، على الرغم من أن العمل كان في سنة 2018.

وأضاف: أشعر بفرحة وسعادة، بعد أن تلقيت نبأ حصولي على جائزة الشراع الفضي، وهذا أجمل إهداء من الممكن أن نحصل عليه ونقدمه إلى بلدنا الحبيب الكويت.