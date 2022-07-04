سيف نبيل يشوق جمهوره لـ «أحبك دومي»

المصدر: بيروت - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستعد الفنان العراقي سيف نبيل لإطلاق فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان «أحبك دومي» المقرر طرحها الأسبوع القادم بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

وفي التفاصيل، نشر سيف مقطع فيديو من كواليس الكليب على صفحته الخاصة على موقع انستغرام، شوّق من خلاله جمهوره ومتابعيه معلقاً عليه: «من أجواء تصوير كليب احبك دومي.. الكل كان متحمساً ومتفاعلاً مع الأغنية» وقد لاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبر محبو سيف عن حماسهم الكبير للعمل القادم.

تتميّز «أحبك دومي» باللهجة العراقية التي اشتهر بتأديتها نبيل وهي من كلماته وألحانه، فقد جمع سيف في هذه الأغنية بين اللغتين العربية والأجنبية.

من جهة أخرى، يخوض سيف نبيل تجربة الإخراج للمرة الأولى من خلال هذا الكليب الذي سيطلقه على قناته الرسمية على موقع يوتيوب ومن المتوقع أن يكون عملاً ضخماً جداً لجهة الإنتاج، التصوير واللوحات الراقصة.

وفي هذا السياق، عبر سيف عن سعادته الكبيرة بهذه التجربة مؤكداً أنها لن تكون التجربة الأخيرة له في عالم الإخراج.

يذكر أن سيف نبيل ما زال يحصد نجاح أغنيته الأخيرة «آه ياني» التي حققت نسبة مشاهدات عالية جداً تخطت الـ 48 مليون مشاهدة على يوتيوب.