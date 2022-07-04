«دبي للثقافة» تناقش دور الرقمنة في عوالم الأدب

المصدر: دبي - البيان

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نظّمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) ملتقى النشر الرقمي في مكتبة محمد بن راشد بحضور الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في دبي للثقافة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في النشر الرقمي لمناقشة أحدث التطورات والأدوات التي تساهم في النهوض بهذا الحقل عبر التكنولوجيا والابتكار، وذلك بما يواكب توجه الإمارة نحو اقتصاد المعرفة لتعزيز النمو المستدام. وخلال الملتقى، أكد محمد الحبسي، مدير إدارة الآداب بالإنابة في «دبي للثقافة»، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر أهمية الدور الذي يلعبه النشر الرقمي في المجال الأدبي.

وألمح الحبسي إلى أن الملتقى يُعَدُّ الأول من نوعه على مستوى الإمارة، وأول فعالية تعقد في مكتبة محمد بن راشد التي تمثّل واجهة دبي الثقافية وتتميز بتطبيقها أحدث التقنيات الرقمية وبمختبر التحويل الرقمي فيها.

وأشار الحبسي إلى أن الملتقى يهدف إلى توفير منصة للحوار البنّاء بين الخبراء والمختصين في مجال النشر الرقمي من خلال حلقات نقاشية تطمح لأن تسهم في زيادة الوعي بآلية النشر الإلكتروني الآمن وأدواته المتعددة، وتشجيع الكتّاب والناشرين للاتجاه إلى الرقمنة والمعرفة الرقمية لنشر المعرفة والأدب بأشكال تواكب العصر ومتطلباته.