وزارة الثقافة السورية تعلن أسماء الفائزين بجائزة الدولة التقديرية في الآداب والفنون

المصدر: دمشق - جمال الصايغ

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منحت وزارة الثقافة السورية جائزة الدولة التقديرية في مجالات الآداب والفنون للعام 2022 للمسرحي «فرحان بلبل»- «فرع الآداب» وللتشكيلي «محمد غنوم» - «فرع الفنون»، والدكتور فايز الداية - «فرع النقد والدراسات والترجمة»، وذلك تقديراً لعطائهم الإبداعي والفكري والفني.

وفرحان بلبل «85 عاماً»، كاتب ومخرج وناقد مسرحي، يحمل إجازة في الآداب، قسم اللغة العربية، بدأ العمل في المسرح عام 1968، وفي عام 1971، شارك في تأسيس فرقة المسرح العمالي، والتي اعتبرت رائدة في ميدان المسرح، إذ سجلت سابقة في ما يُدعى «التجوال المسرحي»، بتقديم العروض في المدن، ومناطق الريف والتجمعات العمالية.

شارك بلبل في العديد من لجان التحكيم محلياً وعربياً، إلى جانب مشاركته في عدد كبير من المهرجانات المسرحية العربية، ضيفاً ومحاضراً، من بينها الإشراف على فعاليات ورشة تقنيات التأليف المسرحي، التي أقامتها دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، في العام 2012، كما كرَّمه مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عام 1995 ضمن عشرة من أهم المسرحيين في العالم.

له العديد من المؤلفات في المسرح والنقد المسرحي، من بينها الليلة الأخيرة، وديك الجن، المسرح السوري في مائة عام 1847 1946، قضايا وشؤون مسرحية.

التشكيلي محمد غنوم، من مواليد دمشق عام 1949، يحمل إجازة من كلية الفنون الجميلة بدمشق، ودرجة دكتوراه فلسفة في علوم الفنون من أوزبكستان، نال العديد من الجوائز على المستويين العربي والدولي.

فايز الداية «75 عاماً»، أستاذ في القانون وعلم الدلالة، يحمل درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة، درَّس في العديد من الجامعات السورية والعربية.