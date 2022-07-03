لينة الحصري: «القوز الإبداعية» نافذة أمل للمواهب الإبداعية

المصدر: دبي ـ غسان خروب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أرض خير وبركة هي دبي، سلتها لا تفرغ من الفرص، فبين جنباتها يجد الكثير من المواهب ما يبحثون عنه من فرص إبداعية، تمكنهم من تقديم وتطوير محتواهم الذي يروون من خلاله قصصهم ويعبرون فيه عن شغفهم، ليثروا به صفحات الشبكة العنكبوتية وساحات «التواصل الاجتماعي» على اختلاف مسمياتها، ليكون مصدراً حيوياً للجميع، يستلهمون منه المعلومة والفائدة. وفي هذا الدرب سارت لينة نهاد الحصري، التي وجدت شغفها في واحة القوز الإبداعية، التي حفزتها لتأسيس مركز «ثينك سمارت هب» (Think Smart Hub ) لتمنح من خلاله الفرصة لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بدءاً من انستغرام ومروراً بسناب شات وتيك توك، وليس انتهاءً باليوتيوب وبودكاست، حيث يتم بين جنبات المركز تقديم المساعدة لرواد هذه المنصات في إنشاء محتوى نوعي يلبي احتياجاتهم ويعبر عن أفكارهم الخاصة، ليأتي ذلك في إطار تمكينهم من الوصول إلى أكبر قدر ممكن من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

بيئة عمل جاذبة

«نافذة الأمل التي حققت أحلام الكثير من رواد الأعمال والمواهب الإبداعية»، بهذا التعبير وصفت لينة الحصري، الرئيس التنفيذي لمركز «ثينك سمارت هب» منطقة القوز الإبداعية التي تتخذ منها مقراً لمركزها الذي شرعت أبوابه للاعتناء بصناع المحتوى، سواء أكانوا أشخاصاً عاديين أم علامات تجارية. وتقول: «فكرة المركز نبعت بعد ملاحظتنا ارتفاع عدد مستخدمي التواصل الاجتماعي في الإمارات والعالم أجمع، وأردنا خلق بيئة عمل جاذبة قادرة على تحفيز مستخدمي التواصل الاجتماعي على الإبداع، وابتكار محتوى إعلامي جديد، يعبر عن أفكارهم وطموحاتهم ورؤاهم، ويثري في الوقت نفسه منصات التواصل الاجتماعي، التي باتت اليوم مصدراً أساسياً لنشر المحتوى».

بين جنبات المركز زوايا عدة، لكل واحدة منها شكلها الخاص وتصميمها المتفرد الذي يمنح صناع المحتوى ما يبحثون عنه من مساحات خاصة تمكنهم من تصوير فيديوهاتهم وتحريرها بطرق احترافية، وبحسب لينة فقد تم «اعتماد تصاميم مختلفة لزوايا المركز، لتكون مناسبة تماماً لما يتطلع إليه صناع المحتوى. وتقول لـ «البيان»: «تصاميم الزوايا يتم تغييرها بين الفينة والأخرى، كما يتم إعدادها وفق رغبة صانع المحتوى لتتناسب مع طبيعة المادة التي يود صنعها»، وتتابع: «توفير إمكانية تغيير التصاميم تمنح صناع المحتوى مساحة متجددة، خصوصاً وإن الكثير منهم يقوم بإنشاء محتوى يومي، ولكنهم يفتقرون إلى المكان والبيئة الصحيحة التي تسهل عليهم هذا الأمر».

إحصائيات

أكثر من 38.6 مليون حساب تواصل اجتماعي في الإمارات، وفق ما تبينه أحدث إحصائيات غلوبال ميديا، الأمر الذي يجعل من صناعة المحتوى مصدراً مهماً لكثير من رواد التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق، تقول لينة: «وفق الدراسات فإن معدل استخدام الشخص لمنصات التواصل الاجتماعي يصل إلى 3 ساعات يومياً، ما يكشف لنا عن مدى أهمية تقديم محتوى إعلامي مبتكر ومتجدد لرواد التواصل الاجتماعي». وتشير لينة إلى أن هناك الكثير من الأشخاص والعلامات التجارية الموجودة في دبي التي تستند في الترويج لأعمالها ومحتواها على «التواصل الاجتماعي»، ما يبين حجم الفرص الموجودة في دبي»، مدللة على ذلك بمنطقة القوز الابداعية، التي قالت عنها: «هذه المنطقة تمثل نافذة الأمل للعديد من صناع المحتوى والمواهب الإبداعية ورواد الأعمال، بفضل ما توفره من فرص وتسهيلات لهم، ليعكس ذلك تفرد رؤية دبي الثقافية ومساعيها لترسيخ مكانتها على الساحة الثقافة الدولية». وتتابع: «طموحات دبي كبيرة، وها هي تتطلع إلى 2025 الذي ستكون فيه عاصمة للاقتصاد الإبداعي، ما يؤكد على ضرورة الاعتناء بصناع المحتوى على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم»، مؤكدة أن أحد أهداف المركز تتمثل في اكتشاف المواهب ودعم المبدعين والمبتكرين، وتمكينهم من تطوير محتواهم من خلال مساعدتهم في وضع الخطط المناسبة والاستراتيجيات التي تمكنهم من الانطلاق نحو عوالم الرقمنة وإثرائها بمحتوى تعليمي وثقافي وفني مبتكر.

شخصيات معروفة

ورغم حداثة مركز «ثينك سمارت هب» إلا أنه استطاع أن يتحول إلى وجهة لصناع المحتوى، ووفقاً للينة الحصري فقد استفاد من خدماته حتى الآن أكثر من 100 مؤثر على «التواصل الاجتماعي»، من بينهم نجوم وشخصيات معروفة وعلامات تجارية، كما الفنانة لطيفة التونسية وزميلتها بلقيس فتحي وكذلك خبيرة التجميل جويل ماردينيان. وتقول لينة: «دعم صناعة المحتوى في المركز ليست قاصرة فقط على رواد التواصل الاجتماعي، وإنما تتعدى ذلك لتشمل أيضاً الفاعلين في صناعة النشر والإعلام والموسيقى إضافة إلى الصناعات الفنية والثقافية الأخرى، حيث نرى فيها جزءاً مهماً في دعم وتنويع نطاق الاقتصاد الإبداعي».