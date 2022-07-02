رئيس مجلس إدارة مسرح رأس الخيمة لـ"البيان": المسرح الإماراتي يتقدم ويتطور بفضل دعم واهتمام القيادة الرشيدة

المصدر: رأس الخيمة – جميلة إسماعيل

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يهدف مسرح رأس الخيمة الوطني إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تتمثل في عودة المسارح المحلية وبقوة وتكوين القاعدة الجماهيرية للمسرح، وذلك من خلال استمرارية الأعمال الجماهيرية سنويا. والتي تتناسب مع ذائقة ورفاهية الجمهور في إطار عمل كوميدي اجتماعي هادف، لا يخالف قواعد قيم وعادات المجتمع، على الصعيد الاجتماعي والسياسي والديني وما يحيطهما من أولويات مجتمعية ووطنية. وأكد سالم الرفاعي، رئيس مجلس إدارة مسرح رأس الخيمة الوطني لـ"البيان" أن مسرح رأس الخيمة يشهد حراكا فنيا وثقافيا وفكريا بفضل دعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وعن تقييم الرفاعي للمسرح المحلي، قال : "إن المسرح الإماراتي يتقدم ويتطور بفضل دعم واهتمام القيادة الرشيدة، واهتمام محبي المسرح، وكلنا تطلع وطموح بأن يكون المسرح الإماراتي له وجود وتأثير وبصمة في كافة المشاركات داخل الدولة وخارجها. مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة الاهتمام بالمواهب الشابة وتمكينها، وصقل مهاراتها الفنية والأكاديمية لتحقيق الأهداف والتطلعات المستقبلية للمسرح الاماراتي.

التسامح والسلام

وأضاف: "لقد قدمنا عددت المسرحيات ومنها مسرحية "بحيرة السلام" التي استهدفت فئة الأطفال وهي من تأليف الكاتبة الشيخة سارة بنت محمد بن ماجد القاسمي وإخراج فنان مسرح الطفل والشباب عبدالله الحريبي، وكانت تهدف إلى تعريف الصغار لمعنى التسامح والسلام. إضافة إلى تقديم المسرحية الجماهيرية الكوميدية الهادفة "طار وطاح" وهي من تأليف الفنان مرعي الحليان، وإخراج الفنان أحمد الأنصاري، وتدور الأحداث حول أهمية العلاقة الأسرية، وأهمية العلاقة مع الاخوة في إطار كوميدي. كما قدم المسرح باقة من الأعمال القصيرة والمتنوعة منها الوطنية بمناسبة ذكرى الخمسين لدولة الإمارات بالتعاون مع عدة جهات، إضافة إلى تقديم ورشة إعداد ممثل لفئة الشباب، ختامها تنفيذ عمل مسرحي، وإنتاج مسرحية صاعد نازل التي تستهدف فئة الشباب أيضا وهي من تأليف الكاتب فهد عبدالله الشحي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية بالمسرح، وإخراج عدنان البلوشي".

فعاليات متنوعة

ومن جانب آخر أكد الرفاعي أن مسرح رأس الخيمة الوطني نظم عددا من الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تتمثل في جلسة حوارية بعنوان "المرأة في المسرح الاماراتي" وكانت تحت رعاية معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وتنظيم فكرية بعنوان "الفن المسرحي بين أكاديمية التوثيق وبين السرد الشفهي" بالتعاون مع الدكتور حمد بن صراي، وإطلاق ملتقى "تحديات الشباب في

المسرح"، وإبرام مذكرة التفاهم للتعاون المشترك بين مسرح رأس الخيمة الوطني ودائرة المتاحف والآثار في الإمارة وغيرها من الأنشطة والفعاليات الأخرى.

كما أكد الرفاعي استعداد مسرح رأس الخيمة الوطني للمشاركة في عدد من المهرجانات ومنها منها مسرح الإمارات للطفل، والمشاركة أيضا في مهرجان أيام الشارقة المسرحية في الدورة القادمة. إلى جانب التطلع للمشاركة بمهرجانات في خارج الدولة، والتخطيط لأنشطة المسرح في الموسم القادم.