إيهاب درويش أول إماراتي ينال عضوية أكاديمية جوائز غرامي العريقة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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نال المؤلف الموسيقي الإماراتي والعالمي إيهاب درويش، عضوية أكاديمية جوائز غرامي العالمية العريقة، ليكون عضواً فاعلاً يحقُّ له التصويت في الأكاديمية، كأول إماراتي يُمنح هذا التقدير من أكاديمية الجوائز الموسيقية الأهم على مستوى العالم.

ويعد درويش، من بين 2000 عضو جديد انضموا إلى المجتمع الرائد الذي يُعدُّ أبرز مجتمعات الموسيقى وركائز صناعتها عالمياً، والذين تتمثل مهمتهم في التصويت للتعرف على التميز في فنون التسجيل والعلوم، وتنمية رفاهية المجتمع الموسيقي، والتأكد من أن الموسيقى تظل جزءاً لا يمحى من ثقافتنا.

اعتزاز

وأثنت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، على الإنجاز المهم للمؤلف الموسيقي الإماراتي إيهاب درويش كأول إماراتي يُمنح عضوية أكاديمية جوائز غرامي وحقّ التصويت فيها، وقالت:

«نعتزُّ بإنجاز إيهاب درويش وأعماله السيمفونية بإنتاج وتكليف حصري من مهرجان أبوظبي، «أمواج حياتي» و«حكايات» و«السيمفونية». الإبراهيمية: اتحاد ثلاثي «التي نتطلع قدماً لترشيحها لجوائز غرامي كأحد أهم الأعمال السيمفونية الإماراتية».

وقال المؤلف الموسيقي إيهاب درويش: «أتشرف بحصولي على عضوية أكاديمية جوائز غرامي العريقة، لما يجسده ذلك من تقدير عالمي لموسيقيي الإمارات ومبدعيها الذين يدينون بفضل هذه النجاحات والإنجازات للقيادة الرشيدة ورؤيتها البعيدة في ترسيخ منجز الثقافة والموسيقى والفنون، وإيصال رسالة الإبداع الإماراتي إلى العالم».