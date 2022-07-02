«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يشيد بتجارب المكتبة البريطانية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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زار وفد رسمي من الأرشيف والمكتبة الوطنية برئاسة عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، المكتبة البريطانية في لندن، والتي تعد المكتبة الوطنية للمملكة المتحدة، وذلك للاستفادة من تجربتها فيما تقدمه من خدمات للقراء والمثقفين ولروادها بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم.

وكان في استقبالهم أعضاء المكتب التنفيذي للمكتبة، وتجول الوفد في قاعات القراءة، وبين المعارض التخصصية والفنية الدائمة؛ وفي ركن المخطوطات العربية والإسلامية؛ حيث اطلعوا على أساليب حفظ المقتنيات بأنواعها وعرضها، وقواعد إتاحتها واستمعوا إلى شرح عام عن البنية التحتية الرقمية للمكتبة الكبرى، وتفقدوا الخدمات التي تقدمها المكتبة لروادها.

وأشاد عبدالله ماجد آل علي بالدور الذي تؤديه المكتبة البريطانية محلياً وعالمياً؛ إذ تعدّ بثراء محتواها مقصد كبار الباحثين والمكتبيين من مختلف أنحاء العالم، وقد أبدى تفاؤله بأن تستفيد المكتبة الوطنية الإماراتية المراد إنشاؤها من التجارب المميزة للمكتبة البريطانية، وذلك من أجل توفير متطلبات البحث وآلياته للأجيال القادمة في الإمارات والمنطقة العربية.

وتابع: لم تعد المكتبة مجرد حاضن للكتاب وليست موئلاً للقراء والباحثين فحسب، وهذا ما يؤكده الدور الكبير والمتنوع الذي تؤديه المكتبة البريطانية على صعيد توفير المصادر والمراجع النادرة، والخدمات المميزة التي تقدمها لروادها، وبتجربتها الرائدة، ولذلك فإنها ستكون في الكثير من الجوانب والمجالات منهلاً للمكتبة الوطنية الإماراتية.