42 مبدعاً يبتكرون 90 عملاً فنياً في الدورة 12 من «صنع في تشكيل»

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدّم الدورة الثانية عشرة من معرض «صنع في تشكيل» لمحة عن النتائج الفنية والتصاميم المتنوعة لدى المجتمع الإبداعي المتنامي في دولة الإمارات ودول المنطقة، حيث تعرض أكثر من 90 عملاً فنياً ابتُكر في أحدث مرافق «تشكيل» وبأيدي أعضاء المركز والفنانين المقيمين والمدربين في الورش الفنية والمشاركين، علاوة على العارضين الجدد والعملاء. يمكن زيارة معرض «صنع في تشكيل»، الذي يُعدّ إحدى أبرز الفعاليات في موسم الصيف الفنّي في دولة الإمارات، والاستمتاع بالأعمال والتصاميم المعروضة فيه،حيث يستمر حتى 31 أغسطس المقبل.

تنوّع

ويحتفل «صنع في تشكيل» بتشكيلته الأكثر تنوعاً إلى اليوم من الفنانين والمصممين المعروفين والناشئين في المشهد الإبداعي المتنامي في دولة الإمارات. وتنعكس الخلفيات الثقافية والتخصصية المتنوعة لهؤلاء في الأعمال الفنية المبتكرة بالاعتماد على مجموعة من الوسائط، كالمجوهرات والمنسوجات والتصاميم المستوحاة من مبادئ الهندسة المعمارية، وصولاً إلى التصوير الفوتوغرافي.

وأكّدت ليسا باليتشغار نائب مدير مركز تشكيل، تفرّد مركز تشكيل في مجموعة المعدّات والبرامج التي يقدّمها لأعضائه، مشيرة إلى أن الفرص الإبداعية التي تتيحها هذه الأدوات هي «سرّ الجاذبية التي يتمتع بها معرض صنع في تشكيل». وقالت: «يتيح المعرض المساحات والتقنيات وفرص التعلّم والتعبير الإبداعي والتعاون الفريدة، ما يجعله أحد أهمّ المنابر التي نلقي الضوء منها على مجالات الفنون والتصميم الواسعة التي تُبتكر سنوياً في الإمارات».