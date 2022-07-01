«بيت الحكمة» يأخذ الأطفال في «رحلة حول العالم»

المصدر: الشارقة - البيان

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يستضيف قسم «القارئ الصغير» الذي تم تصميمه لتقديم الفعاليات التعليمية للأطفال في «بيت الحكمة»، «المخيم الصيفي» 2022 تحت عنوان «رحلة حول العالم»، ويهدف لإثراء القدرات الفكرية والإبداعية للأطفال المشاركين من خلال باقة متكاملة من جلسات قرائية يشارك فيها الأطفال بآرائهم حول القصص، التي تثري مخيلتهم وأفكارهم بكنوز العالم الثقافية والتاريخية، إضافة إلى ورش عمل تنمّي مهاراتهم ومعارفهم حول مختلف المواضيع، إضافة إلى العروض الحية والتجارب التفاعلية، وذلك خلال شهري يوليو وأغسطس 2022، تزامناً مع الإجازة الصيفية.

ويتيح «المخيم الصيفي» في «بيت الحكمة» للأطفال من الفئة العمرية 5 – 12 عاماً خوض مغامرات شيّقة حول العالم، مع لعبة جوازات السفر التي تحاكي رحلة السفر الحقيقية من خلال حصول الطفل على ختم يثبت سفره الافتراضي إلى كل بلد يتعرف إليه في المخيم؛ في تجربة فريدة يتعرفون خلالها إلى الثقافات، والعادات، واللغات، والمأكولات، والمعالم التي تمتاز بها 16 دولة مختارة حول العالم، إضافة إلى خصائصها الجغرافية، والحياة النباتية والحيوانية فيها.

وعلى مدار شهرين سيُبحر المستكشفون الصغار مع ثقافات دول العالم في تجربة ثقافية فريدة تحتفي بالتنوع الثقافي والعادات والتقاليد الغنية لتلك الدول.