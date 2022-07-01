بوتشيلي يشدو في أبوظبي نوفمبر المقبل

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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يحيي أندريا بوتشيلي، المغني الأوبرالي العالمي والمرشح ست مرات للفوز بجائزة غرامي، حفلاً موسيقياً خاصاً لمرة واحدة في حديقة الاتحاد، بجزيرة ياس في أبوظبي، وذلك في 24 نوفمبر المقبل. ويوفر مغني التينور المحبوب للجمهور فرصة الاستماع إلى مجموعة مختارة من أنجح أعماله، مثل تايم تو ساي غودباي وفيفو بور لي. وحقق بوتشيلي مبيعات مميزة مع أكثر من 90 مليون أسطوانة في جميع أنحاء العالم، كما قدم عروضاً غنائية أمام أبرز الشخصيات العالمية. وقدم الفنان الاستثنائي وصاحب الأرقام القياسية خلال مسيرته الفنية المميزة على مدى ثلاثة عقود عدداً كبيراً من الفعاليات الكبرى، بما فيها الألعاب الأولمبية وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم.

تجارب مميزة

وقال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: «نسعى دائماً لتقديم تجارب مميزة. ويمثل هذا الحفل الخاص بأيقونة الموسيقى الكلاسيكية حدثاً استثنائياً، فأندريا بوتشيلي واحد من ألمع نجوم الموسيقى، وتؤكد عودته إلى أبوظبي مكانتها المرموقة، باعتبارها العاصمة الثقافية للمنطقة. ويأتي حفل أندريا، الذي يُعد واحداً من أفضل مقدمي العروض الحية، بمثابة فرصة فريدة لعشاق الفعاليات الحية».

ويعدّ الحفل، الذي تستضيفه أكبر صالة خارجية في الشرق الأوسط، خامس ظهور لبوتشيلي في العاصمة الإماراتية بعد زيارته الأخيرة في عام 2019. ومن جانبه، قال النجم الإيطالي: «تتمتع أبوظبي بمكانة خاصة في قلبي. وأتطلع للغناء في حديقة الاتحاد أمام الجمهور الذي يقدّر روعة الموسيقى الكلاسيكية. وأعتقد أنها ستكون حفلة لا تُنسى بالنسبة للجميع».