«الشارقة للمتاحف» تنظم فعاليات متنوعة

المصدر: (الشارقة ـ البيان)

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تشارك هيئة الشارقة للمتاحف دول العالم احتفالها باليوم العالمي للمتاحف، حيث أعدت لهذه المناسبة حزمة من الفعاليات المتميزة التي ترسخ مضمون وعنوان الاحتفال الذي يقام تحت شعار «قوة المتاحف»، وتعكس هذه البرامج التي تقام برعاية من سيتي سنتر الزاهية إيمان الهيئة بأهمية المتاحف كوسيلة فعالة للتبادل الثقافي وتعزيز سبل التعاون والتفاهم بين شعوب العالم، علاوة على تأكيد دورها كمؤسسات تربوية وتعليمية وترفيهية.

وتهدف الهيئة من خلال فعالياتها إلى تعريف الجمهور بالمتاحف التابعة لها والدور الذي تقوم به في مجالات الاستدامة والتعلم والابتكار.