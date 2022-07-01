«عصور دانيال».. قضايا واقعية وعوالم متخيلة

المصدر: (القاهرة - البيان)

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تدور أحداث رواية «عصور دانيال في مدينة الخيوط»، لمؤلفها أحمد عبداللطيف، حول موظف في الأرشيف السري، ومن خلال هذا الأرشيف يتعرف البطل على الملفات كافة وعلى حياة المواطنين. وحول القضية الأساسية التي تطرحها رواية «عصور دانيال في مدينة الخيوط»، فتتمثل في كونها تتناول أزمة الأذى الذي يتعرض له الكثير من الأطفال في نوع محدد من المدارس.

وتقارب الرواية في العموم خيوط عوالم متخيلة، شيدها الكاتب في إطار فانتازي ينطلق من الواقع ويعود إليه، إلا أنها تُعنى، رغم ذلك، برصد مجموعة قضايا مجتمعية عميقة.

الرواية مقسمة إلى أربعة عصور: العصر الأول، وهو العصر الذي نتعرف فيه على الطفل البطل «دانيال»، الذي يحكي فيه عن طفولته، أما العصر الثاني، فيتناول فترة المراهقة وبداية الشباب، وأما الثالث فمنذ بداية عمله في الأرشيف، وفي العصر الرابع نتعرف على مرحلة ما بعد الأرشيف واختفاء دانيال من الحياة.