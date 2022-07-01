صيف «الجليلة لثقافة الطفل».. تعليم وترفيه ومغامرات

المصدر: دبي - البيان

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يطلق مركز الجليلة لثقافة الطفل التابع لهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» برنامجه لصيف 2022 في الفترة من الاثنين المقبل حتى 26 أغسطس المقبل بالتعاون مع شركائه «اقرأ» و«بروجكت يو» و«مركز الفنون الموسيقية»، حيث سيعيش الأطفال واليافعون بين أروقة المركز تجربة فريدة ضمن أجواء ثقافية وتعليمية مفعمة بالترفيه.

وعلى مدار شهرين، يقدم مركز الجليلة لمنتسبيه باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية التي تهدف إلى تطوير المواهب الإبداعية للأطفال، وإطلاق العنان لمخيلاتهم، ضمن أربع فئات عمرية، تشمل: 5-4 سنوات، 8-6 سنوات، 11-9 سنة، 16-12 سنة.

توسيع الآفاق

وأشار عادل عمر، مدير أول إدارة المشاريع الخاصة والإعلامية في مركز الجليلة، إلى أن هذا البرنامج يسعى إلى توسيع الآفاق الفكرية والحِرفية لدى الأطفال وتشجيعهم على استثمار أوقاتهم خلال فترة الإجازة المدرسية على النحو الأمثل، مضيفاً: «نتطلع مع شركائنا في البرنامج إلى توفير مساحة آمنة للأطفال واليافعين في بيئة مشجعة على الابتكار والتعبير عن الذات، من خلال تسخير إمكانات المركز وخبرات العاملين فيه لتعزيز روح الابتكار والطموح لديهم وتنمية مواهبهم، ومد جسور متينة أمامهم للانطلاق نحو مستقبل مبدع».

وتنتظر الصغار مع برنامج الجليلة الصيفي 2022 أيام مليئة بالمرح مع أنشطة تعليمية وترفيهية متنوعة من إعداد مركز «اقرأ» لتعليم اللغة العربية، وتشمل الكتابة الإبداعية ورواية القصص التفاعلية والمحادثة والألعاب والاختبارات وغير ذلك الكثير.

كما سيقدم مركز «بروجكت يو» ورشاً لتطوير الذات تركز على الخبرات، للتعرف على الثقافات والمجتمعات والصناعات وغيرها المزيد. وعبر برنامج الصيف 2022، سوف يحظى الأطفال بالتوجيه والدعم الفني من فناني المركز المتخصصين في الفنون البصرية والأدائية، حيث سيستمتعون بتعلّم تقنيات متنوعة في استوديو الرسم لإنتاج قطع فنية فريدة، وسيحصلون على فرصة استكشاف الآلات الموسيقية والتكنولوجيا الموسيقية، وإطلاق العنان لطاقاتهم الإبداعية.

فنون طهي

كما سينغمس الصغار في تجربة مليئة بالمرح لتطوير مهاراتهم الحياتية عبر إشراكهم في تعّلم مهارات الطهي، حيث سيتعرفون إلى كيفية تحضير وطهي وتقديم أطباق شهية مختلفة في مطبخ المركز، إلى جانب الورش التي تهدف إلى اكتشاف مواهب الأطفال وصقل قدراتهم، مثل جلسات مخصصة للارتقاء بمهارات الأشغال اليدوية لديهم باستخدام تقنيات ومواد مختلفة لصنع منتجات يدوية مميزة.