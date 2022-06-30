لجنة المهرجانات تنظم عدداً من البرامج الثقافية لتعكس مكانة أبوظبي في إثراء التراث والثقافة العربية

المصدر: أبوظبي وام

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نظمت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي عدداً من المهرجانات التراثية والبرامج الثقافية، التي تعكس مكانة أبوظبي الريادية ودورها في إثراء المشهد التراثي والثقافي العربي والخليجي، وحظيت بمشاركات كبيرة وجماهيرية عالية، خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، وذلك تنفيذاً لخططها الرامية إلى تعزيز الثقافة وتأصيل الموروث الإماراتي، وترسيخ قيمه ونقله للأجيال المتعاقبة، تجسيداً لأهمية التراث ودوره الكبير في مسيرة تنمية الشعوب وترسيخ هويتها الثقافية مع التطور والتنمية، التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.

ومنذ بداية العام الجاري تم تنظيم مهرجانين تراثيين وبطولتين لصيد الكنعد وبرنامجين بثا على الهواء مباشرة، و8 إصدارات جديدة لمجلتي «شاعر المليون وشواطئ»، والعديد من الإصدارات الجديدة لأكاديمية الشعر، وفتح باب التسجيل للموسم الدراسي الأكاديمي، ونجاح موسم الصيد التراثي بمحمية المرزوم، إضافة إلى المشاركات المتنوعة في معارض الكتب.

بنية تحتية متطورة

وأسهمت البنية التحتية المتطورة لدى إمارة أبوظبي، في تنظيم مختلف الفعاليات، وفق أفضل الإجراءات الاحترازية بالمهرجانات والبرامج التراثية خلال الفترة الماضية، حيث وضعت اللجنة وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية خطة مشتركة تتضمن تطبيق حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، التي تضمنت إلزام جميع العاملين والمشاركين بضرورة إبراز نتيجة حالة المرور الأخضر على تطبيق الحصن، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة وتعقيم المواقع بشكل دوري، مع ارتداء كمامات الوجه، وفق إرشادات الجهات المختصة، والالتزام بالتباعد بين الأشخاص واللجان المختلفة، مع توفير المواد الصحية ومواد التعقيم المختلفة.

واستهلت لجنة إدارة المهرجانات عام 2022 بمواصلة بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد على شاطئ المرفأ «موسم صيد الكنعد»، إذ نظمت خلال الفترة 7 - 16 يناير الماضي بطولة المغيرة «المحطة الثانية في البطولة»، إذ سجلت البطولة 446 مشاركاً ومشاركة، منهم 408 مشاركين في فئة الرجال، و38 مشاركة في فئة النساء، كما نظمت المحطة الثالثة من بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء، مسجلة 444 مشاركاً ومشاركة، منهم 403 مشاركات في فئة الرجال، و41 مشاركة في فئة النساء.

وكانت اللجنة قد نظمت المحطة الأولى «بطولة دلما» خلال الفترة من 9 ولغاية 18 ديسمبر الماضي، وقد سجلت نحو 600 متسابق، ضمن فئتي الرجال والنساء (562 بفئة الرجال و38 بفئة النساء).

فعاليات تراثية

وتابعت اللجنة تنظيم مهرجان الظفرة في محطته الختامية بمدينة زايد خلال الفترة 12 ولغاية 23 يناير الماضي، حيث ضم العديد من المسابقات والفعاليات التراثية المتنوعة، وفي مقدمتها مزاينة الإبل، التي شهدت 82 شوطاً للمحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، ومسابقة المحالب «6 أشواط» للمحليات والمجاهيم، إلى جانب إقامة مسابقات تراثية، احتفت بتراث الأجداد والآباء وهي سباق الخيول العربية الأصيلة، وسباق السلوقي العربي التراثي، ومسابقة مزاينة الصقور، ومسابقة مزاينة السلوقي العربي، ومسابقة الرماية، ومسابقة مزاينة غنم النعيم، ومزاينة التمور وتغليفها، ومسابقة اللبن الحامض، ومسابقة اطرح القعود، إلى جانب فعاليات ومسابقات سوق الظفرة التراثي ومكشات الظفرة وشارع المليون.

واستقطب سوق الظفرة التراثي بالمهرجان أكثر من 80 ألف زائر، تعرفوا على عراقة التقاليد والتراث الشعبي والصناعات اليدوية الإماراتية، إلى جانب الأمسيات الغنائية والثقافية من المسابقات التراثية، ومنها (مسابقات الطبخ، والحرف اليدوية)، ومسابقات المسرح الرئيسي، والعديد من الأمسيات الغنائية والشعرية والندوات الثقافية.

وشهدت الدورة 15 من مهرجان الظفرة توسع نطاقها وقيمة وعدد الجوائز، لتشمل مزاينة سويحان، مزاينة رزين، مزاينة مدينة زايد، والمزاينة الختامية في مهرجان الظفرة، إذ تضمن المهرجان 313 شوطاً لمختلف الفئات العمرية من سن مفرود حتى حايل للمجاهيم والمحليات، ولأول مرة المهجنات الأصايل والوضح، وقد خصص لها نحو 3000 جائزة، بقيمة بلغت أكثر من 88 مليون درهم، واستحداث جائزة بيرق الإمارات لمزاينة الإبل لفئتي إبل المحليات وإبل المجاهيم، والتي بلغت قيمتها 6 ملايين درهم إماراتي، وسجل المهرجان مشاركة 8757 مطية، شاركت في الأشواط، وأكثر من 136 ألف مطية تواجدت في محيط مواقع المزاينات.

أعمال تذكارية

وشاركت أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، بجناح خاص، ضمن معرض أبوظبي الدولي للكتاب، أطلقت خلاله باقة من الأعمال التذكارية لإصدارات طبعت على نفقة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ أواخر الستينات إلى بداية الثمانينيات، من القرن الماضي، وقد تمت طباعة نسخ طبق الأصل منها، كما نظمت 8 حفلات توقيع وأمسيتين شعريتين، وفتحت خلال مشاركتها في المعرض باب التسجيل للموسم الدراسي الأكاديمي الخامس عشر 2022 «الشعر النبطي ودراساته».

واستعرضت الأكاديمية من خلال مشاركتها بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب مجموعة من الإصدارات، التي يصل عددها إلى 252 كتاباً متنوعاً، منها النقدية والبحثية، إلى جانب المجموعات الشعرية الفصيحة والنبطية، من بينها عدد من الإصدارات الحديثة، التي صدرت خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأصدرت مجلة شاعر المليون، الصادرة عن أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، 6 أعداد شهرية (العدد 180 يناير 2022 لغاية العدد 185 يونيو 2022)، إذ تضمنت الأعداد مجموعة من الموضوعات الشعرية والثقافية والأدبية والأخبار المتنوعة والاستطلاعات والمقالات النقدية.