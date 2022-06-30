صدور العدد 34 من «الشرقية» و«الوسطى»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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صدر عن دائرة الثقافة في الشارقة العدد «34» من كل من مجلة «الشرقية» ومجلة «الوسطى»، عن شهر يوليو 2022، واشتمل العددان على موضوعات مهمة شائقة، سلطت الضوء على تفاصيل المشهد التطويري المتنامي في المنطقتين الوسطى والشرقية، ورسما صورة أكثر قرباً للحراك التنموي والثقافي والسياحي والبيئي المتمثل في مختلف المشاريع التي تنفذها إمارة الشارقة.

مجلة «الشرقية»

ضمّ العدد الـ34 من مجلة «الشرقية» عدة أبوابٍ اشتملت على مواد ثرية غطت كافة المجالات التنموية والاجتماعية والثقافية والتراثية والسياحية بمدن المنطقة الشرقية، وجاء في مستهل العدد وتحديداً في باب «إنجاز» تقرير تفصيلي عن افتتاح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جامعة خورفكان، كجامعة مستقلة تضم كلية الآداب والعلوم وكلية تقنية المعلومات وكلية الشريعة والقانون وكلية إدارة الأعمال، كما تضم كلية خاصة بالعلوم البحرية، وتحتوي الجامعة على أحدث القاعات والمختبرات الدراسية، ومرافق متنوعة تسهم في توفير بيئة تعليمية مميزة للطلبة.

أما باب «درب القمة»، فضم حواراً مع الدكتورة مريم بيشك ومسيرتها الطويلة في قطاع التعليم، وهي من أوائل السيدات في مدينة كلباء، اللواتي حصلن على درجة الدكتوراه في تخصص الأدب الإنجليزي وعلم اللسانيات، وعرض باب «تحت الضوء» إنجازات التي حققها المجلس البلدي في مدينة خورفكان بالتعاون مع البلدية في الحصول على شهادات في نظم إدارة الجودة «الآيزو»، ومساعيه الحثيثة في الارتقاء بالخدمات.

وضم باب «ملامح أصيلة» حواراً مع الوالد عبيد سعيد عامر من كلباء، وحديثاً عن الحياة التي عاشها هنا في الساحل الشرقي، والقيم النبيلة، التي نشأ وترعرع عليها، كما اشتمل العدد على مجموعة من المقالات والأبواب الثابتة الأخرى.

وسلط باب «اشتغال» الضوء على إحدى المزارع في وادي الحلو، وهي «مزرعة الخيال» لصاحبيها علي المزروعي، وراشد المزروعي، وحققا فيها إنجازات عديدة وما زالا يطمحان لتحقيق المزيد.

وحمل باب «على الرحب» جولة في استراحة السحب في خورفكان، التي أضيفت لسلسلة معالم الجذب السياحي، التي تزخر بها إمارة الشارقة والمنطقة الشرقية، وباتت وجهة مميزة للسياحة والترفيه تستقطب الزوار من داخل وخارج الدولة.

مجلة الوسطى

واحتوى العدد الـ34 من مجلة «الوسطى» على باقة من المتابعات والتقارير المتنوعة التي ترصد المشاريع التنموية التي تجري في مدن المنطقة الوسطى من الشارقة، فضم باب «إنجاز» تقريراً تفصيلياً عن مراحل تطور ملف الإسكان في الشارقة، والإنجازات التي حققها «برنامج إسكان الشارقة»، والذي بلغ عدد المستفيدين من خدماته منذ انطلاقه 9608 مستفيدين، كما يستعرض الملف مشاريع الإسكان المستقبلية في المنطقة الوسطى، التي أعلن عنها صاحب السمو حاكم الشارقة، والتي سيُراعى فيها الكثير من المعايير والمحددات تماشياً مع خصوصية المنطقة.

وفي باب «درب القمة» تجدون حواراً مع عبدالله سلومه الكتبي، مدير بلدية البطائح، وهو من الذين لديهم مسيرة مهنية حافلة بالإنجازات، وفي «ملامح أصيلة» نسترجع شريط الزمن إلى الوراء لنتعرف على ماضي وتاريخ مدينة الذيد في فترة الستينيات والسبعينيات، عبر حوار آخر يحمل عبق الذكريات، أجرته المجلة مع الوالد عبيد بن خليف الطنيجي، وفي باب «تحت الضوء» تقرير مفصل عن الجهود والمهام التي تضطلع بها شعبة مراقبة الأسواق التابعة لقسم السلامة والتفتيش البلدي في بلدية الذيد، وفي باب «على الرحب» تجدون تقريراً مصوراً عن شعبية الرويضة التابعة لمنطقة مليحة، التي عُرفت في الماضي بخضرتها الشديدة وكثافة أشجارها، كما عُرفت بمائها العذب المنهمر من وديان عديدة تلتقي في المنطقة، إضافة إلى اشتمال العدد على العديد من مقالات الرأي، والأخبار والتقارير الصحفية الحصرية، التي ترصد المشهد التنموي والثقافي والرياضي في المنطقة.