أكاديمية الشعر تهنئ الشاعرتين روضة الحاج وآلاء القطراوي بفوزهما بجائزة البابطين

المصدر: أبوظبي ـ وام

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هنأت أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي نجمتي برنامج أمير الشعراء السودانية روضة الحاج، والفلسطينية آلاء القطراوي على فوزهما بجائزة البابطين للإبداع الشعري في دورتها الثامنة عشرة في مجال الشعر ونقده في فروعها الستة، عن فئتين مختلفتين، ضمن أجندة الجائزة، التي أقيمت في دولة الكويت أخيراً.

وقد هنأ سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، نجمتي برنامج أمير الشعراء الشاعرة روضة الحاج، والشاعرة آلاء القطراوي مشيداً بدور المسابقات الشعرية والجوائز الأدبية والثقافية في ترسيخ ثقافة تكريم المبدعين العرب والاحتفاء بإبداعهم.

وفازت الشاعرة روضة الحاج بفئة أفضل ديوان شعري، وقيمتها 20 ألف دولار أمريكي عن ديوانها، الذي يحوي نصوصاً من أبرز قصائدها، خلال مشاركتها في برنامج أمير الشعراء بنسخته الأولى، والتي حازت فيها المركز الرابع، فيما فازت الشاعرة الفلسطينية آلاء القطراوي بجائزة أفضل ديوان بفئة الشباب عن إصدارها الشعري «ساقية تحاول الغناء»، الذي صدر عن أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بعد مشاركتها في الموسم السابع من برنامج «أمير الشعراء».