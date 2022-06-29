«شهر سته».. رائعة شعرية جديدة لحمدان بن محمد

المصدر: البيان

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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على حسابة في «أنستغرام» فيديو، تضمّن قصيدة لسموه بعنوان "شهر سته" قال فيها:

أخذ الـغـلا مـن شـعـور مولّـعـك نـقداً

يا ناعــم الوجــنـتـيـن وصـافي البشـره

وان كنـت تبـغـي على ما قلت لي ردّاً

بقول لك سـر ، ومسامحْـك في نشره

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن

له لهـفـةٍ في قلوب النـاس منـتـشـره



خلّك مثـقّـف ، و متـفـتّـح ، و متمدّن

إشره بحشمه ، لكن إعرف متى تشـره



حتى نضـع للجـدال العـاطـفي حـدّاً

وبقـول لك شي يحفظ باقـي العشـره



الشـوق في شهر سـتـه مختلـف جـــداً

عن شهر سبعه وعن تسعه وعن عشره

