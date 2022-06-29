40 لوحة فنية توثق تاريخ وحضارة الإمارات في «الزخرفة والقطع الأثرية» بأم القيوين

المصدر: أم القيوين ـ وام

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افتتح الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، اليوم، في أم القيوين معرض «الزخرفة والقطع الأثرية» الذي نظمه المركز الإبداعي بأم القيوين للفنانة التشكيلة عائشة السويدي، بحضور عدد من المسؤولين في المؤسسات الحكومية والمحلية في الإمارة.

وتجول الشيخ ماجد المعلا مع الحضور في أرجاء المعرض الذي ضم 40 لوحة فنية وثقت تاريخ وحضارة دولة الإمارات العربية المتحدة، قدمت فيها الفنانة رسومات للعملات النقدية القديمة التي تم العثور عليها خلال عمليات التنقيب على مستوى الدولة، وجسدتها في لوحة فنية بدقة متناهية، إلى جانب عرضها لرسومات لأهم القطع الأثرية التي تم اكتشافها في العديد من المواقع الأثرية بدولة الإمارات كموقع الدور الأثري وموقع تل الأبرق وموقع مويلح بالشارقة وآثار موقع الهيلي بالعين.

وشملت بعض الرسومات تجسيد العصور كالعصر الحجري والبرونزي والحديدي، إضافة إلى عرضها لوحات منقوشة بخط المسند ولوحات عرضت فيها مجموعة من الزخارف الأثرية المنقوشة على الأواني والحلي.

دعم المواهب

وثمن الشيخ ماجد بن سعود المعلا جهود المؤسسة الاتحادية للشباب في دعم المواهب الشابة في جميع المجالات، واحتضانها لمواهبهم من خلال تنفيذ المبادرات والبرامج النوعية التي تبرز إبداعاتهم إلى الجمهور بما يعزز مكانة دولة الإمارات وريادتها في دعم الشباب.

وقال إن السنوات الأخيرة شهدت حضوراً إيجابياً ومميزاً للشباب في العديد من القطاعات في ظل الدعم والسياسة الحكيمة لقيادة الدولة الساعية إلى تسخير كافة الإمكانيات للمساهمة في إطلاق طاقات الشباب وصقل قدراتهم وإبداعاتهم واحتضان المواهب ورعايتها.

مثنياً على المبادرات المختلفة التي تنفذها المراكز الإبداعية في الدولة والتي تهدف إلى دعم المواهب الشابة والتعريف بمواهبهم وعرضها على الجمهور، مما يتوافق مع الرؤية التنموية لدولة الإمارات الساعية دائماً إلى تمكين الشباب وريادتهم في المنطقة والعالم.

جمال البيئة

ومن جهتها أشارت الفنانة عائشة السويدي إلى أنها من خلال لوحاتها الفنية تعكس جمال البيئة المحلية والتاريخية، وتسلط الضوء على تاريخ وحضارة دولة الإمارات التي تزخر بآثارها المتواجدة في كافة إمارات الدولة.

وبدوره قال عبد الله علي بو عصيبة مدير مركز أم القيوين الإبداعي، نسعى من خلال وزارة الثقافة والشباب إلى إثراء المشهد الثقافي واحتضان كافة المبدعين والمثقفين في الدولة، لافتاً إلى أن وزارة الثقافة تسعى إلى دعم وتمكين القطاعات ذات المجال الفني والثقافي والتراثي والأدبي التي من خلالها تنطلق الصناعات الإبداعية.