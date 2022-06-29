«دبي أوبرا» تستضيف «طمباخية» طارق العلي خلال عيد الأضحى

المصدر: دبي – خلود حوكل

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي الفنان الكويتي طارق العلي، جمهوره في الإمارات، على خشبة مسرح دبي أوبرا، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، في 12 و13 يوليو المقبل، في العمل المسرحي الكوميدي «طمباخية»، حيث تشارك في العمل نخبة من فناني الكويت والخليج.

هذا ما أعلنه الفنان الكويتي خلال جلسة نظمت، أول من أمس، في دبي، ثمن خلالها، وفي حديثه مع «البيان»، جهود قادة الإمارات بشأن دعم وتحفيز المبدعين، مشيراً إلى أهمية حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تقديم الدعم للفنانين بجانب توجيه سموه النصح لهم للارتقاء بمستويات أعمالهم. كما أشار العلي إلى أن الإمارات تعتبر حاضنة عالمية للفن والفنانين.

لحظات ممتعة

وفي هذه المسرحية، يقدم طارق العلي عملاً اجتماعياً يتناول الرياضة فيه كجزء من الحياة اليومية، ففي «طمباخية»، أي الكرة باللهجة الكويتية، الجمهور على موعد مع لحظات من المتعة والفكاهة، في عرض يمس حياتهم اليومية، على مستوى الأسرة والمجتمع، إذ لا يخلو منزل من الرياضة، حتى ربات البيوت لديهن اهتمام ويمارسن الرياضة.

وبسؤاله عن الحركة المسرحية في الخليج، قال طارق العلي بأنها (مية مية)، فالقيادة والحكام في منطقة الخليج، يلهمون ويدعمون المجال الفني، بل ويوجهون لتناول قضايا وإشكاليات معينة، وهناك حرية طرح، وساحة واسعة للإبداع، ما جعل السينما في الخليج تحصد جوائز متقدمة في المهرجانات المسرحية.

موهوب ومبدع

بالحديث مع خالد الشمري منتج العمل، والقائم بأعمال الفنان طارق العلي، والذي تجمعه علاقة أخوة وصداقة تمتد لأكثر من 13 سنة مع الفنان، إلا أن مسرحية «طمباخية»، هي العمل المسرحي الأول الذي يجمعه به كمنتج، قال الشمري لـ «البيان»: «تعاونت مع الفنان طارق العلي في العديد من المشاريع والأعمال، مثل علامته التجارية «براند طارق»، التي تضم مجموعة عطور، وطارق العلي فنان موهوب ومبدع، ويؤدي خلال هذا العمل شخصية «أبو عواد»، الذي يملك نادياً رياضياً، ويتصف بأنه أحادي الرأي، ولا تهمه آراء الآخرين، وهدفه الشهرة، ويناقش مشاكل تتعلق بالجانب الرياضي، مثل أزمة شراء اللاعبين، إضافة إلى الجانب الاجتماعي في المسرحية، فانشغاله في ناديه أدى إلى إهماله لأسرته».

تقنيات متطورة

وعن اختيار مسرح دبي أوبرا لتقديم العرض، قال خالد الشمري: إن مسرح دبي أوبرا من أجمل المسارح، وتتوافر فيه تقنيات متطورة جداً، لا تتوفر في أي مسرح آخر، إضافة إلى أن المقاعد والمدرجات منظمة، بحيث تنهي مشكلة حجب الرؤية للجمهور، ما يتيح مجال لرؤية واضحة، وقضاء وقت ممتع.

يشارك في العمل نخبة من الفنانين، مثل أحمد الفرج وغادة الزدجالي وسعود الشويعي وأمير مطر، وفيصل السعد وناصر الدوب وعلي محسن، وعدد من النجوم الشباب الذي حصدوا جوائز في المهرجانات المسرحية والسينمائية في الكويت.