مكتبة دبي الرقمية.. تجارب معرفية عصرية

المصدر: (دبي ـ البيان)

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أثمرت مكتبة دبي الرقمية التابعة لهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تعزيز تجربة القرّاء من مختلف الفئات، وإثراء المخزون المعرفي لديهم عبر باقة متنوّعة من المواد القرائية والسمعيّة في مختلف المجالات الترفيهية، والمهنية، والأكاديمية، وكتب التعليم المستمر، فضلاً عن المحتويات اللغوية والعلمية المختلفة، التي تُصبح متاحة لهم بمجرد الاشتراك في عضوية مكتبات دبي العامة للاستفادة من هذه البنية التحتية المعرفية.

وعبّر العديد من روّاد المكتبة الرقميّة عن مدى سعادتهم، وحجم الفائدة الكبير الذي بات بمتناول أيديهم عبر الفضاء الرقمي الواسع، وهو الأمر الذي شكّل إضافة نوعيّة وقيّمة، سواء من إمكانيّة الوصول إلى آلاف الكتب المتاحة عبرها، أو من القدرة على اختصار الوقت والاستفادة منها في أي وقت ومن أي مكان.

وقالت نسرين حج محمد عضو في مكتبة دبي العامة: «انضممت إلى عضوية مكتبة دبي العامة في العام 2018، ومنذ ذلك الحين وهي تشكّل إضافة مميّزة لمصادر المعرفة التي نحتاجها أنا وأطفالي، ومع ابتكار فكرة المكتبة الرقميّة شكّل ذلك نقلة نوعيّة لنا، فنحن في العائلة نحبّ القراءة، وطفلي متعلق جداً بها، وبالتالي بات لدينا إمكانيّة الاستفادة من الكتب والمواد المتوفّرة في المكتبة الرقمية».

بدوره عبّر عضو المكتبة راشد سعيد مبارك عن الأثر الذي أحدثته المكتبة الرقمية على صعيده الشخصي والمهني، ليقول: «المكتبة الرقمية توفّر خدمة الوصول إلى المعرفة والقراءة في أي وقت كان، تحديداً في السفر أو خلال الرحلات والاستجمام، بدلاً من أعباء حمل الكتب».

و استعرضت جمانة عبدالمجيد، تجربتها وتجربة عائلتها التي تُعدّ عائلة قرّاء متحمّسين، وقالت: «التحقت بعضوية مكتبة دبي العامة منذ 4 سنوات، واليوم أعتقد أن خدمة المكتبة الرقمية شكّلت إضافة جميلة للغاية. أستخدم الكتب الرقمية للقراءة بصوت مرتفع لأطفالي، فيما أخصص لنفسي الكتب الصوتية».

ووصف عضو المكتبة لي شاوو خدمة المكتبة الرقميّة بالأمر الرائع والمريح، مشيراً إلى أنه وأبناءه بإمكانهم الحصول على الكتب الرقميّة بكل سهولة، الأمر الذي من شأنه أن يوفّر الوقت والجهد، إلى جانب المساهمة في الحفاظ على البيئة، سواء بتقليل استخدام الورق، أو حتى على صعيد تقليل استخدام السيارة والوقود للتنقل، وقال: «التحقت بعضوية مكتبة دبي العامة، والمكتبة الرقميّة منذ ديسمبر 2020، وتتيح لي هذه العضوية استعارة الكتب بسهولة، ما شجّعني على تحفيز أطفالي على القراءة واكتساب المعرفة».