دبي..وهج حضاري يلهم المبدعين روائع الفكر

المصدر: دبي ـ عبير يونس

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تعتبر دبي نموذجاً مبهراً للمدن الحديثة، وهو ما يجعلها واحدة من أكثر الأمكنة التي يقصدها الناس من كل مدن العالم، لتضيف لوجودهم معنى مختلفاً، لم يقتصر على الاستمتاع بالمكان والتقاط صور متنوعة توثق زياراتهم، بل يشكل بالنسبة لبعضهم حافزاً لسيرة ملهمة رصدوها في عدد من الكتب التي عكست الجانب الحضاري المعاصر من دبي، ووثق آخرون انطباعات متنوعة، أوحت بها المدينة للزائر، ما جعله يقارنها بمدن تقترب من الخيال.

وهكذا جاءت هذه الكتب، لتجاور القصائد الكثيرة التي عكست جوانب مختلفة من سيرة دبي، الإمارة المتجددة على مر العصور.

وفي هذا السياق، أكد الباحث والمؤرخ الدكتور حمد بن صراي، في حديثه لـ «البيان»، أن أغلب الكتب التي صدرت عن دبي، تركز على الجانب الحضاري والعمارة الحديثة، كما تمتلك دبي أيضاً حضوراً تاريخياً قوياً، منذ بدايات القرن التاسع عشر، وبالأخص في جانب المواصلات والميناء الذي نشّط الصلات العالمية بين دبي ودول أخرى، ولدبي حضور كبير كذلك في الوثائق البريطانية، كما ازدهرت التجارة والاقتصاد في عهد المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وكنت قد تحدثت عن هذا في مواد نشرت في «البيان»، أما حضور دبي المعاصر، فالناس كلها تراه وترصده.

إلا أننا نحتاج إلى المزيد من الكتب التي تتطرق إلى حضور التاريخ بشكل علمي.

تنوع ثقافي

وتصدرت دبي عناوين بعض الروايات، مثل رواية «أمطرت غيم دبي»، من تأليف الكاتب حلم، وغيرها من الروايات الأخرى، وقد أصدر جيم كرين، المراسل السابق لوكالة الأنباء الأمريكية «أسوشيتدبرس»، كتاباً بعنوان «دبي: قصة أسرع مدينة في العالم نمواً»، ومن خلاله أوضح المؤلف المكانة المميزة التي احتلتها دبي على المستوى العالمي، كأسرع المناطق نمواً في العالم بأسره، كونها أفضل ممثل للعولمة في أبهى صورها، كما تحدث كرين في الكتاب، عن تاريخ مجيئه إلى دبي، الإمارة المتألقة، واسترسل في وصف المدينة، والتحدث عن اقتصادها، والعوامل المؤثرة فيه.

مؤكداً على مدى التنوع الثقافي والانسجام بين مختلف الجنسيات المقيمة في دبي، وعند وصوله للجزء الأخير من الكتاب، استعرض كرين أهم المعالم السياحية بمدينة دبي. وفي إصدار آخر، اختار المؤلف محمد عبد الله الهاجري عنوان «دبي ورؤوس الجبال مواقف ورجال – المر بن حريز خير مثال»، لكتابه الذي يرسم فيه صورة جميلة لعلاقات دبي التاريخية مع مدن ودول الجوار.

ويسرد أيضاً تاريخ قيم لأحد أبطال المنطقة، وهو المر بن حريز. أما الكاتب السعودي هشام عبد العزيز الجطيل، فقد أصدر كتاباً بعنوان «دبي المدينة الفاضلة وحكايات أخرى»، وفيه سرد الجطيل على شكل يوميات مشاهدات عدة أثناء رحلاته العائلية والفردية، التي قام بها إلى دول موزعة بين 3 قارات.

وقال: «كتابي هذا ليس دليلاً سياحياً، فهو بكل تأكيد يفتقد لمقومات الدليل السياحي، وهو ليس مذكرات مسافر حول مشاهداته، في الحقيقة، هذا الكتاب، هو رسالة تقدير لكل عربي صادفته في بلاد العجم، أما التحية الكبرى، فهي لشيخ المدينة الفاضلة وشعبها».