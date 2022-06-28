«في حب زايد».. 41 لوحة إبداعية تجسد معاني العطاء والمحبة والتسامح

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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افتتح قصر الوطن، الصرح الثقافي الذي يجسد الإرث المعرفي والتقاليد العريقة لدولة الإمارات، معرض الخط العربي الذي يحتفي بنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإسهاماته في مختلف الميادين والمجالات. يقام معرض «في حب زايد» بالتعاون مع جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، ويسلط الضوء على معاني البذل والعطاء والمحبة والتسامح التي غرسها الشيخ زايد في شعب الإمارات.

رحلة فريدة

ويأخذ المعرض الذي يقام في القاعة الكبرى في قصر الوطن الزوار في رحلة فريدة لاستكشاف قصص العطاء والبناء والوفاء للوطن من خلال أكثر من 41 لوحة فنية مبتكرة بالخط العربي لنخبة من الفنانين الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تجسد الأقوال والكلمات المأثورة للوالد المؤسس، والتي شكلت منارة تسترشد بها الأجيال القادمة.

وشهد حفل افتتاح المعرض مشاركة نخبة من أبرز الشخصيات الاجتماعية والثقافية المرموقة مثل مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب؛ وخالد الجلاف، رئيس جمعية الإمارات لفن الخط العربي، بالإضافة إلى كل من علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية؛ وسعيد حمدان، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية.

جولة ثقافية

وشارك الضيوف في جولة ثقافية غنية في أرجاء قصر الوطن بصحبة مرشد خاص تعرفوا خلالها على العديد من التجارب الإنسانية والثقافية والحضارية التي تزخر بالتراث والفنون العربية والإسلامية الأصيلة، واستمتعوا بروعة الهندسة المعمارية وبراعة الحرفية والفنون العربية التقليدية. كما تعرفوا على المعروضات والأعمال الفنية والمخطوطات والوثائق النادرة التي تحتوي بين طياتها قروناً من الاكتشافات المذهلة، والتي تبرز الإنجازات المختلفة للعالم العربي وإسهاماته في مختلف مجالات المعرفة والحضارة الإنسانية.