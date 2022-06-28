مكتبة محمد بن راشد برامج نوعية تثري ثقافة شرائح المجتمع المتنوعة

المصدر: دبي ـ البيان

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باشرت مكتبة محمد بن راشد، الصرح الثقافي والعلمي الجديد في دبي، برامج إثرائها النوعي لمعارف وثقافة كافة شرائح المجتمع وفئاته، معتنية في الصدد برصد فعاليات ومساقات تثقيف متفردة توفرها إمكاناتها ومحتوياتها ذات المستوى الرفيع، لتعزيز معارف وملكات وخبرات أصحاب الهمم.

وقد استقبلت في هذا السياق، أول زيارة لمجموعة منهم، وذلك بعد أيام على افتتاحها رسمياً، حيث يأتي هذا تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القاضية بإثراء وتعميم ثقافة المطالعة ودعم الإبداع والمعرفة والفنون وتوفير منصة معرفية للعقول الإبداعية في المنطقة والعالم.

وجال الأطفال خلال زيارتهم المكتبة على مختلف مرافقها، واطلعوا على مختبراتهم المتخصصة بالتحويل الرقمي وما تحتضنه من مركز للمعلومات، والمكتبة العامّة، ومكتبة للدوريات وأخرى للخرائط والوسائط والفنون والإعلام والمنشورات السمعية والبصرية، إلى جانب مكتبة الشباب وغرف للدراسة ومكتبة للمجموعات الخاصة.

«مكتبة الأطفال»

وتوقفت المجموعة في «مكتبة الأطفال» التي تحتوي ركناً لقراءة القصص وكتب الأطفال وأنشطة أخرى تسهم في توسيع إدراك الأجيال الناشئة، كما اختبروا ما تضمه مكتبة الطفل من مجموعة متنوعة من الكتب والإصدارات التي تستهدف الأطفال من أصحاب الهمم مثل الكتب الناطقة، وكتب «برايل» والكتب الحسية.

وشكلت الجولة في «مكتبة الأطفال» فرصة للمجموعة الزائرة للتفاعل ضمن فضاء فسيح يجمع بين التعلّم والمتعة، ويدمج تجارب الكتب الورقية والتكنولوجيا المتقدمة من خلال تصفح الإصدارات الرقمية التي يتم تصميمها وعرضها بطريقة جاذبة.

وكان في استقبال أطفال المركز الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمكتبة محمد بن راشد، وعدد من مسؤولي وموظفي المكتبة.

وقال المزروعي: «سعدنا اليوم بزيارة وفد من مركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة ضم مجموعة من أبنائنا الطلاب بالمركز، وتم تعريفهم إلى مكتبة محمد بن راشد وما تحتويه من مجموعة متنوعة من المكتبات والكتب الناطقة وكتب برايل للمكفوفين وكافة الخدمات والمرافق الخاصة المصممة لهم وفق أعلى المعايير العالمية».

وأضاف: «حرصنا منذ اللحظات الأولى لتأسيس المكتبة على تجهيزها بأحدث التقنيات والأدوات التي تسهم في دمج هذه الفئة في الحياة العامة وتعزيز طاقاتهم وقدراتهم ».

وأكد أن مكتبة محمد بن راشد تمثل اليوم إحدى أبرز المكتبات الصديقة لأصحاب الهمم محلياً وإقليمياً.

شارك في الجولة داخل مكتبة محمد بن راشد وفد من إدارة مركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة، ضم خولة الصايغ نائب المدير التنفيذي للمركز، وفرحان شاهد مدير المشاريع والتطوير والدكتور إسماعيل عبده المشرف التربوي، إلى جانب عدد من الأخصائيين.

تجارب نوعية

وأشادت الدكتورة نادية خليل الصايغ، المدير العام لمركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتجارب النوعية والقيم المعرفية التي تقدمها المكتبة للزوار قائلة:«مكتبة محمد بن راشد تجسيد نوعي لرؤية قائد ملهم حرص على الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي في مسيرة التنمية المستدامة والشاملة، ولذلك جاءت المكتبة صرحاً فكرياً حاضناً للثقافة والإبداع والمبادرات والمشاريع الفكرية والمعرفية...».

وفي ختام الزيارة، قدم الأطفال لوحة من إبداعاتهم تجسد رؤيتهم لمكتبة محمد بن راشد بتصميمها الفريد وموقعها المميز ورسالتها السامية التي تؤكد من خلالها دور المعرفة في بناء نموذج دبي التنموي وفي مسيرة الإنسانية عموماً. وقد رسم الأطفال اللوحة تحت إشراف الفنانة سنيهتا غيهولت وهي نتاج مساهمات أكثر من 30 طفلاً من أصحاب الهمم الذين عملوا عليها على مدار أربعة أيام.