ثروة من المواد القرائية في مكتبة «دبي للثقافة» الرقمية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

مكّنت خدمة استعارة الكتب التي وسّعتها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عبر مكتبتها الرقمية نحو 1500 مستخدم من الوصول إلى ثروة من المواد القرائية المتوفرة في قاعدة بيانات هذه المكتبة الغنية في الفترة من مارس حتى مايو من العام الجاري، وذلك حسب إحصاءات «دبي للثقافة».

وفي إطار سعيها إلى تسهيل الحصول على المعرفة، وإتاحة المجال أمام المستفيدين من خدمات المكتبة، سواء الطلاب أم الباحثين أم القراء، للوصول إلى مصادر معرفية أخرى حول العالم في مختلف مجالات اهتماماتهم، وسّعت «دبي للثقافة» في مارس الماضي خدمة استعارة الكتب في مكتبات دبي العامة بالتعاون مع «أوفردرايف» لتتيح موادها المعرفية بأشكال عدة، تشمل الإلكترونية والصوتية ومقاطع الفيديو.

وبحسب إحصائية «دبي للثقافة» فقد استقطبت مكتبتها الرقمية بين مارس ومايو 1500 مستخدم استفادوا من محتواها الغني باللغتين العربية والإنجليزية، حيث وصل عدد الاستعارات في هذه الفترة إلى 462 إعارة لمواد معرفية، تنوعت موضوعاتها بين الأدبية والترفيهية والمهنية والأكاديمية، وكتب التعليم المستمر. وتدعو الهيئة جميع القراء من شتى فئات المجتمع للاشتراك في عضوية المكتبة العامة والاستفادة من هذه البنية التحتية المعرفية المتاحة للقراءة والإبداع.

3788 كتاباً

وتوفر هذه المنصة المعرفية الرقمية الشاملة حالياً 3788 كتاباً، موزعة بين كتب إلكترونية وسمعية ومقاطع فيديو، وجميعها متاحة لأعضاء مكتبات دبي العامة إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق المكتبات العامة وتطبيق ليبي، ويتم الوصول إليها من خلال خطوات بسيطة. ويمكن للأعضاء حجز 5 مواد معرفية خلال الفترة الواحدة لمدة 7 أيام للكتب الإلكترونية والمسموعة، و5 أيام لمقاطع الفيديو.