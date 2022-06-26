مجمعا الشارقة والخرطوم يناقشان واقع «العربية» وطموحها

المصدر: الشارقة - وام

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شارك مجمع اللغة العربية بالشارقة في الندوة التي نظمها مجمع اللغة العربية بالخرطوم في جامعة النيلين تحت عنوان «اللغة العربية الواقع والطموح».

تحدث في الندوة الدكتور محمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، وحضرها الدكتور الهادي آدم محمد إبراهيم مدير جامعة النيلين والدكتور بكري محمد الحاج رئيس مجمع اللغة العربية بالخرطوم وأدارتها الدكتورة سلوى عثمان أحمد عميد كلية الآداب في جامعة النيلين.

تضمنت الجلسة تقديم ورقة بعنوان «العربية.. أزمة لسان أم إنسان» للدكتورة ازدهار عبد الرحمن السيد العميد السابق لكلية اللغة العربية بجامعة أم درمان الإسلامية وأخرى حول «التحسين والتقبيح في الخطاب النقدي الأدبي» للدكتور عز الدين علي مختار الأستاذ بقسم اللغة العربية في جامعة النيلين.

جهود

وأكد الدكتور محمد صافي المستغانمي في مداخلته عبر تقنية الاتصال المرئي بالغ الاهتمام والرعاية التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لواقع اللغة العربية ومستقبلها لاسيما في القارة الأفريقية، لافتاً إلى أن الجهود التي تبذل في سبيل تمكين اللغة العربية هي جهود مقدّرة، خصوصاً مع ما نشهده من حالة التآزر والتعاون بين مجامع اللغة العربية التي من شأنها أن تؤتي ثمارها.

واقترح الدكتور المستغانمي أن تنسق الهيئات والجهات والمؤسسات القائمة على اللغة العربية جهودها من مجامع ومراكز للغة العربية إضافة إلى ضرورة تطبيق القرارات التي وضعتها المجامع من أجل تفعيل آليات عملية لخدمة اللغة العربية على أرض الواقع.

وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن واقع مميز للغة العربية بمعزل عن تحسين أوضاع المعلم، فمعلم اللغة العربية يحتاج إلى عناية فائقة وتأهيل مستمر، لأن تأسيس معلم محب وشغوف باللغة العربية ماهر في أساليب عرضها للطلاب من شأنه أن يؤسس أجيالاً من الأدباء واللغويين والطلاب الناشئين على حب العربية.

وأوصى المستغانمي بتعزيز تضافر الجهود لإنجاز ما وصفه بـ«مشروع القرن» الذي يحظى بدعم لا محدود من صاحب السمو حاكم الشارقة والمتمثل في «المعجم التاريخي للغة العربية»، مثمناً جهود مجمع اللغة العربية في الخرطوم في الإسهام في إنجاح هذا المشروع، راجياً أن تثمر هذه الجهود عن إنجاز المشروع العظيم الذي يؤرخ لتاريخ الألفاظ العربية واستعمالها عبر العصور.

وتوجه كل من الدكتور بكري محمد الحاج والدكتور الهادي آدم محمد إبراهيم بالشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة على دعمه ورعايته ومبادراته التي تسهم في دعم اللغة العربية وتمكين حضورها بين لغات العالم.