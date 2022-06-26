كيف تصبح مشهوراً في 45 دقيقة فقط؟

المصدر: جدة - منى خليفة

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لم يعد صعبا تحقيق الشهرة حينما تكون الوجهة "مصنعُ الشهرة" في منطقة سيتي ووك إحدى مناطق موسم جدة 2022، الذي يحاكي ممر الشهرة في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية الذي يوثق بصمات المشاهير والفنانين والمؤثرين في عالم الترفيه والفن والنجومية، ويعرض للمرة الأولى في هذا الموسم.

فخلال 45 دقيقة يخوض الزائر رحلة فريدة من نوعها في عالم المشاهير والنجوم العالميين عبر 6 مراحل مختلفة، يعيشون فيها تجربة عالمية حية وسط أجواء مختلفة في كل تفاصيلها.

وتبدأ هذه "التجربة" المميزة السعودية الصنع عبر 6 مراحل مختلفة بتجهيز الزوار للنجومية، من خلال اللبس، وطريقة المشي، والإشارات، ولغة الجسد، ثم تقمص الشخصية والدخول إلى موقع تصوير متكامل، حيث يأخذ كل شخص موقعه ويتدرب عليه، ثم ينتج فيلم متكامل يحمل بين طياته تجربة استثنائية.

ومن ثم سيكون الزائر على موعد مع السجادة الحمراء التي يقف على جوانبها عدد من المصورين الحقيقيين ليلتقطون لهم صوراً تذكارية، ثم سلسلة من الحوارات التي تعزز الثقة بالنفس، وتعزز الروح الإيجابية، ثم "تجربة" استلام جائزة الأوسكار في المرحلة الأخيرة، والخروج بصور تذكارية لهذه المرحلة المشوقة.

وتم تخصيص تجربة الشهرة من الساعة السادسة مساءً حتى الثانية صباحاً من كل يوم، ليعيش الزائر أجواءً مليئة بالمرح والسرور، تتسابق فيه كاميرات الزوار لالتقاط الصور لتوثيق فعاليات موسم جدة.