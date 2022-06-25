«الآغا خان للموسيقى» تعلن عن أعضاء لجنة التحكيم

المصدر: جنيف - البيان

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أعلنت جوائز الآغا خان للموسيقى، أمس، بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، عن الأعضاء السبعة في لجنة التحكيم العليا لدورة الجوائز لعام 2020-2022.

وتحتفي الجوائز، التي تترافق مع جوائز مالية قدرها 500 ألف دولار أمريكي، بالقدرات الإبداعية الاستثنائية والواعدة وبالمشاريع المتخصصة في كافة مجالات الموسيقى، ابتداءً من الأداء والابتكار والتعليم وصولاً إلى الحفاظ على التقاليد الموسيقية وإحيائها في المجتمعات التي يحظى فيها المسلمون بحضور كبير في مختلف أنحاء العالم.

تتكون لجنة التحكيم العليا من فنانين بارزين ومبدعين في مجال الموسيقى، فضلاً عن قادة ثقافيين من سبع دول في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا الشمالية. تسهم إنجازاتهم العالية وخبرتهم الكبيرة بمجموعة واسعة من المجالات في إكمال مواهب وتنوع المرشحين للجوائز وذلك بشكل مثير للإعجاب.

هذا ومن المقرر أن تجتمع لجنة التحكيم العليا في لشبونة في أوائل شهر يوليو لاختيار الفائزين والمتأهلين للتصفيات النهائية من ضمن قائمة تضم عدة مئات رُشّحوا من قبل متخصصين من جميع أنحاء العالم، ثم قامت أمانة جوائز الموسيقى بفحصهم لاحقاً.

أعضاء لجنة التحكيم العليا هم: معالي الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة، مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار. وفرانغيز علي زاده، ملحنة وعازفة بيانو، تتميّز بابتكارها موسيقى مستوحاة من تقاليد المقام الأذربيجاني والشعر الصوفي. وديفيا بهاتيا، مدير فني ومنتج في مهرجان راجستان الدولي للفنون الشعبية. وراشيل كوبر، مديرة الفنون المسرحية العالمية والثقافة كمبادرات دبلوماسية في جمعية آسيا. وأكرم خان، راقص ومصمم رقص، ومدير فني لفرقة أكرم خان. ويوردال توكان، عازف عود وغيتار، وملحن وقائد فرقة يتميّز بابتكارات في أسلوب التقاليد القديمة للموسيقى التركية. وظافر يوسف، عازف عود، مطرب وملحن يتميّز بمزجه بين موسيقى الجاز والبوب.