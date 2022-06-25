موسم جدة 2022 يتخطى ملايين زائر

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تخطى "موسم جدة 2022 " أربعة ملايين زائر قبل أيام قليلة من إسدال الستار على آخر فعالياته .

ونظم القائمون علي موسم جدة 2022 جولة تعريفية للإعلاميين من ممثلي وكالات الانباء و الصحف و المجلات والقنوات الفضائية والإذاعات من عدد من الدول العربية للاطلاع علي مقومات مدينة جدة السياحية والتاريخية والثقافية والبحرية التي يبرزها موسم جدة 2022 الذي انطلق في أول أيام عيد الفطر و يختتم فعالياته مع نهاية الشهر الجاري .

شملت جولة الوفد الصحفي و الاعلامي رحلة السفاري الإفريقية ومتحف التحنيط وممشى الغابة .

يذكر أن موسم جده في نسخته الثانية يستمر لمدة 60 يوماً و تتخلله 2800 فعالية.