تاريخ الإمارات والجزيرة العربية ندوة لـ«زايد للدراسات»

المصدر: (دبي - البيان)

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نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات ضمن موسمه الثقافي لعام 2022 ندوة افتراضية عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز أمس بعنوان «تاريخ الإمارات والجزيرة العربية في مصادر أرشيفات عالمية مختارة» شارك فيها الدكتور خالد حمود السعدون الباحث في تاريخ الخليج والجزيرة العربية.

والدكتور مسعود إدريس رئيس قسم التاريخ والحضارة الإسلامية في جامعة الشارقة، والدكتور علي عفيفي علي غازي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، والدكتور حمد العنقري أستاذ مساعد في قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة الملك سعود، والدكتور كمال أحمد خوجه أوغلو خبير الأرشيف العثماني ومترجم الوثائق العثمانية، وأدار الحوار الدكتور محمد فاتح زغل الباحث الرئيسي في مركز زايد للدراسات والبحوث.

وتناول المتحدثون في الندوة أربعة محاور رئيسة هي: أهمية الأرشيفات الأجنبية كمصدر لتاريخ الإمارات والجزيرة العربية، أهمية الأرشيف العثماني على وجه الخصوص بالنسبة لتاريخ الإمارات والجزيرة العربية، مصادر تاريخ الإمارات والجزيرة العربية في الأرشيف العثماني، التطلعات والرؤى المستقبلية حول استقراء هذا الأرشيف والاستفادة أكثر.