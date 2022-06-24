جوائز «الشارقة للكتاب» الـ 41 تبدأ تلقي طلبات الترشح

المصدر: الشارقة ـ وام

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أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب»، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في جائزة الشارقة للترجمة «ترجمان 2022»، وجوائز الدورة الـ 41 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب».

والتي تشمل «جائزة الشارقة للكتاب الإماراتي»، و«جائزة أفضل كتاب عربي»، و«جائزة أفضل كتاب أجنبي»، و«جائزة الشارقة لتكريم دور النشر»، على أن يستمر استقبال طلبات الترشح حتى الأول من سبتمبر المقبل.

قيمة

وتبلغ قيمة جائزة «ترجمان» مليوناً و400 ألف درهم، وهي الجائزة العالمية الأولى من نوعها في مجال الترجمة والتأليف، وتسعى إلى استقطاب المشاركات الإبداعيّة التي تسهم في تعزيز حضور المؤلفات العربية عالمياً.

حيث تستقبل ترجمات الكتب التي تتناول الحضارة العربية الإسلامية، شريطة أن يكون الإصدار المشارك مترجماً عن اللغة العربية، مع التزام دور النشر بتقديم ما يثبت حقوق الملكية الفكرية، وكافة الوثائق المرتبطة بشرعية التأليف والترجمة والنشر والتداول.

وتتوزع فئات «جائزة الشارقة للكتاب الإماراتي»، على أربع فئات، تشمل «أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية»، وقيمتها 100 ألف درهم، وفئة «أفضل كتاب إماراتي في مجال الدراسات»، وقيمتها 100 ألف درهم، و«أفضل كتاب إماراتي في مجال الإبداع الأدبي»، وقيمتها 50 ألف درهم، و«أفضل كتاب إماراتي مصور عن الإمارات»، وقيمتها 50 ألف درهم.

إبداعات عربية

وحرصاً منها على إبراز الإبداعات العربية في مجال الرواية، خصصت «جائزة أفضل كتاب عربي» 150 ألف درهم للفائز، أما «جائزة أفضل كتاب أجنبي»، فتتوزع على فئتين «جائزة أفضل كتاب أجنبي خيالي»، و«جائزة أفضل كتاب أجنبي واقعي»، وقيمة كل منها 50 ألف درهم.

وسعياً منها لدعم صناع الكتاب العربي، وتعزيز دورهم في عالم الإبداع، خصصت الهيئة جوائز لدور النشر، تتوزع على ثلاث فئات، هي جوائز «أفضل دار نشر محلية»، و«أفضل دار نشر عربية»، و«أفضل دار نشر أجنبية»، وقيمة كل منها 25 ألف درهم.

وتشترط الجوائز ألا يكون قد مضى أكثر من عامين على الطبعة الأولى للكتب المرشحة.