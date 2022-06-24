ذياب بن محمد بن زايد يطلق مشروع إنشاء «تيم لاب فينومينا أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، مشروع إنشاء «تيم لاب فينومينا أبوظبي»، الذي يعرض تجارب تفاعلية من عالم الفنون الرقمية لإثراء المشهد الفني في منطقة السعديات الثقافية.

وتم تصميم هذه المنصة الإبداعية الجديدة على مساحة إجمالية، تصل إلى 17 ألف متر مربع، لتصبح جناحاً ثقافياً يحتوي على تجارب أوسع من الابتكار والإبداع، في مساحة تُحفز الإلهام الفني عند التقاء الفنون والتكنولوجيا، مما سيثير الفضول والخيال والإبداع لدى زواره.

حفل

وأطلق سموه مشروع «تيم لاب فينومينا أبوظبي» في حفل نُظم بممشى السعديات حضره كل من محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، وسعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، وصالح محمد صالح الجزيري، مدير عام السياحة بدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي.

بالإضافة إلى كل من توشيوكي إينوكو، مؤسس «تيم لاب اليابان» وتكاشي كودو، مدير التواصل في نفس المؤسسة. وسيحتضن ممشى السعديات معرضاً مصغراً لعرض بعض نماذج الفنون الرقمية، التي سيقدمها مشروع «تيم لاب فينومينا أبوظبي» مستقبلاً، وسيكون مفتوحاً أمام الجمهور اعتباراً من 24 يونيو الجاري ولغاية 17 يوليو المقبل.

وأبرمت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي شراكة مع شركة «ميرال» لتطوير مفهوم التجربة والهندسة المعمارية والمرافق، جنباً إلى جنب مع الشريك الإبداعي الشهير عالمياً «تيم لاب»، المجموعة الفنية متعددة التخصصات، التي تتخذ من العاصمة اليابانية طوكيو مقراً لها، والمعروفة برؤيتها الفنية الفريدة.

وتعزيزاً لمكانة أبوظبي بصفتها مركزاً ثقافياً رائداً، سيتمركز «تيم لاب فينومينا أبوظبي» إلى جانب متحفي اللوفر أبوظبي، وجوجنهايم أبوظبي، وغيرهما من المعالم الفنية والثقافية الرئيسية ضمن منطقة السعديات الثقافية، حيث سيمثل هذا المشروع، بتصميمه الهيكلي الفني وعمارته الأيقونية، جسر تواصل بين التاريخ والثقافة والإبداع.

منصة إبداعية

وتمنح هذه المنصة الإبداعية الجديدة فرصة للزوار للسفر عبر رحلة فنية، يطلقون فيها العنان لمخيلتهم الفنية والإبداعية، وتقدم لهم منظوراً جديداً للعالم من حولنا بطريقة فنية، تجمع بين الإبداع والابتكار لتسليط الضوء على الظواهر البيئية.

وبهذه المناسبة، قال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: «عبر تواجده في نقطة التقاء الفن والتكنولوجيا والطبيعة والخيال الرقمي الفائق، سيقدم فريق «تيم لاب فينومينا أبوظبي» عالماً من العجائب والإبداع اللامحدود لجميع الزائرين، مما يشجع وجهات النظر الجديدة، التي تعتبر ضرورية للغاية لبناء مستقبل مزدهر، ولإضافة عامل جذب بارز آخر إلى وجهتنا الثقافية الرائدة على مستوى العالم».

جماليات

ستكون الأعمال الفنية التي سيعرضها «تيم لاب فينومينا أبوظبي»، في مساحة تستلهم فيها الهندسة المعمارية جماليات الفن لخلق إمكانات غير محدودة، استثنائية ومتطورة باستمرار، أشبه بتطور الحياة نفسها، وستكون الظواهر والمشاعر والعواطف الناشئة عن التجربة، فريدة لكل زائر على حدة، حيث يتعرف الزوار على مكان يستكشفون فيه حدود خيالهم.