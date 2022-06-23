إنفينيتي دي لوميير تحتفي بـ «صيف دبي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت إنفينيتي دي لوميير، أضخم وجهة للمعارض الفنية الرقمية الغامرة في الشرق الأوسط، عن إطلاق مجموعة من المسابقات والعروض المميزة، احتفالاً بعودة مهرجان مفاجآت صيف دبي بدورته الـ 25.

ويحظى ضيوف المعرض الآن، بالفرصة لربح ثلاث جوائز قيّمة عند زيارة حساب المعرض على إنستغرام بين 1 و8 يوليو، وما عليهم سوى متابعة الصفحة، ومشاركة تجربتهم في إنفينيتي دي لوميير في التعليقات.

ويحظى رابح واحد فقط، بفرصة الفوز بقسيمة شرائية بقيمة 500 درهم إماراتي، يمكن استخدامها في متجر إنفينيتي دي لوميير، الذي يضم تشكيلةً منتقاة من القطع الفنية والعلامات الشهيرة، مثل مجوهرات فري ويل الأنيقة، وخزف لاين بلانتش، وأقنعة أوماسكو الفنية، ومصابيح لوميو المبتكرة، وكرات الزينة البديعة، وكتب أسولين الفاخرة.

كما تتيح الوجهة جوائز إضافية، تشمل تذكرة خاصة لكبار الشخصيات، تتضمن مراسم استقبال متميزة في ردهة كبار الشخصيات، وجولة تعريفية خاصة حول المعرض، مع تجربة تسوّق مخصصة. وأخيراً، يحظى فائزٌ وحيد بالجائزة الأكبر للفعالية، وهي إمكانية الدخول غير المحدود إلى إنفينيتي دي لوميير لشخصين، حتى 30 يونيو 2023.

لا تقتصر مفاجآت الوجهة عند هذا الحد، بل تتيح دخولاً مجانياً لثلاثة أطفال دون 13 عاماً، كحد أقصى مع كل عائلة، برفقة شخصٍ بالغ. ويمكن شراء التذاكر في موقع المعرض، أو عن طريق الإنترنت، واستخدامها في الموقع، لضمان استمتاع جميع أفراد العائلة بتجربة فريدة، في أضخم وجهة للفنون الرقمية الغامرة في المنطقة.